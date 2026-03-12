柯文哲兒畢典邀請函爆疑點 翁達瑞揭信是「要來的」：拐騙解除境管

民眾黨前主席柯文哲。（資料照）

民眾黨前主席柯文哲的妻子陳佩琪近日稱，希望能解除柯文哲的境管，讓他赴日參加在日本讀博士的兒子24日的畢業典禮。對此，旅美教授陳時奮（筆名翁達瑞）發文批評，陳佩琪秀出的「邀請函」收信人不是柯文哲的兒子，而是英文的「To Whom It May Concern」，直譯就是「敬啟者」的意思，這封沒有收信人的邀請書是柯家要來的，用途是讓柯文哲拐騙出境管制的解除。

翁達瑞在臉書發文表示，柯文哲對媒體宣稱「兒子收到老師的邀請函」，陳佩琪隨之秀出所謂的「邀請函」，但收信人不是柯文哲的兒子，而是英文的「To Whom It May Concern」。若要直譯，就是「敬啟者」的意思。不論收信人是英文的「To Whom It May Concern」或中文的「敬啟者」，信函皆非署名單位主動發出，而是持有者「要來的」。

翁達瑞指出，柯文哲宣稱「兒子收到老師邀請函」，原來這封沒有收信人的邀請書是柯家要來的，用途是讓柯文哲拐騙出境管制的解除。

翁達瑞揭發，四年前的地方選舉，代表民眾黨參選的高虹安陷入抄襲疑雲。在投票前，高虹安也宣稱辛辛那提大學寄給她論文審查回函，稱無版權不當行為。高虹安在臉書貼出這封校方寄給她的「論文審查回函」，結果收信人也是「To Whom It May Concern」，也就是中文的「敬啟者」。

他說，同樣的，這封信是高虹安去要來的，不是校方主動寄給她的回函，更不是「論文審查」回函，因為辛辛那提大學根本沒有審查她的論文抄襲，高虹安要來這封信函就是為了拐騙選票。

翁達瑞批評，柯文哲與高虹安是民眾黨的拐騙二人組，而且露餡的都是收信人的稱呼。怒轟，「民眾黨真的舉黨都是拐騙之徒！」

