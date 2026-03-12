為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    柯文哲兒畢典邀請函爆疑點 翁達瑞揭信是「要來的」：拐騙解除境管

    2026/03/12 16:50 即時新聞／綜合報導
    民眾黨前主席柯文哲。（資料照）

    民眾黨前主席柯文哲。（資料照）

    民眾黨前主席柯文哲的妻子陳佩琪近日稱，希望能解除柯文哲的境管，讓他赴日參加在日本讀博士的兒子24日的畢業典禮。對此，旅美教授陳時奮（筆名翁達瑞）發文批評，陳佩琪秀出的「邀請函」收信人不是柯文哲的兒子，而是英文的「To Whom It May Concern」，直譯就是「敬啟者」的意思，這封沒有收信人的邀請書是柯家要來的，用途是讓柯文哲拐騙出境管制的解除。

    翁達瑞在臉書發文表示，柯文哲對媒體宣稱「兒子收到老師的邀請函」，陳佩琪隨之秀出所謂的「邀請函」，但收信人不是柯文哲的兒子，而是英文的「To Whom It May Concern」。若要直譯，就是「敬啟者」的意思。不論收信人是英文的「To Whom It May Concern」或中文的「敬啟者」，信函皆非署名單位主動發出，而是持有者「要來的」。

    翁達瑞指出，柯文哲宣稱「兒子收到老師邀請函」，原來這封沒有收信人的邀請書是柯家要來的，用途是讓柯文哲拐騙出境管制的解除。

    翁達瑞揭發，四年前的地方選舉，代表民眾黨參選的高虹安陷入抄襲疑雲。在投票前，高虹安也宣稱辛辛那提大學寄給她論文審查回函，稱無版權不當行為。高虹安在臉書貼出這封校方寄給她的「論文審查回函」，結果收信人也是「To Whom It May Concern」，也就是中文的「敬啟者」。

    他說，同樣的，這封信是高虹安去要來的，不是校方主動寄給她的回函，更不是「論文審查」回函，因為辛辛那提大學根本沒有審查她的論文抄襲，高虹安要來這封信函就是為了拐騙選票。

    翁達瑞批評，柯文哲與高虹安是民眾黨的拐騙二人組，而且露餡的都是收信人的稱呼。怒轟，「民眾黨真的舉黨都是拐騙之徒！」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播