    韓國瑜稱尊重李貞秀「立委職權」 學者批：就是想要拖！

    2026/03/12 14:38 記者陳鈺馥／台北報導
    中配李貞秀的立委資格爭議延燒，立法院長韓國瑜昨日聲稱，事實、法律有待釐清，相關事實查明及司法最終判決前，有鑒於李貞秀已完成就職宣誓，其立委身分及職權行使，應該予以尊重。（資料照）

    立法院昨日召集朝野協商，討論中配李貞秀的立委資格問題，國民黨的立法院長韓國瑜最後表示，事實、法律有待釐清，相關事實查明及司法最終判決前，有鑒於李貞秀已完成就職宣誓，其立委身分及職權行使，應該予以尊重；學者今日痛批，事實早就都已經釐清，不知道還需要釐清什麼，顯然韓國瑜就是想要拖！

    李貞秀雙重國籍、戶籍爭議持續延燒，她至今未放棄中華人民共和國國籍，繳交給立法院的切結書，國籍欄只填具中華民國籍，涉《刑法》使公務員登載不實罪；因去年3月才繳交註銷中國戶籍證明，被陸委會認定違反兩岸條例，不具有立委參選資格，但立法院拒絕解職。

    東吳大學政治系副教授陳方隅今日接受本報訪問表示，立法院為李貞秀的爭議事件，召開朝野協商是非常奇怪的，因為不能由朝野協商來決定有沒有違法。

    陳方隅指出，回到主管機關認定來講，陸委會、內政部都已經做出非常明確的認定，很顯然昨天韓國瑜主持的朝野協商，就是不想遵守主管機關的認定。李貞秀的事在事實層面已經完全釐清，召開協商是要釐清什麼？顯然昨日開這個協商就是為了拖延。

    陳方隅分析，從政治現實面來看，韓國瑜不可能做出尊重陸委會或內政部的看法，內政部長劉世芳已經被中共列為懲獨對象修理，還有各式各樣網路謠言修理，韓國瑜當然不會想成為被修理的對象。

    他批評，現在球在韓國瑜手上，但韓想要無限期拖下去，因為要解職立法委員是立法院長的職權，韓手握權力要讓此案一直拖下去。李貞秀有沒有繳交文件，內政部、陸委會都已經公布時間軸，有就是有、沒有就是沒有，完全沒有模糊空間，這些早就都已經釐清了，「不知道還需要釐清什麼，顯然韓國瑜就是想要拖！」

