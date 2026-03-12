國民黨中央干涉黨團決定軍購條例 鄭麗文：黨對軍購要有一致立場

國民黨主席鄭麗文。（資料照）

針對國民黨立法院黨團日前通過軍購特別條例「3800億+N」黨版草案，被外界質疑黨中央干涉黨團運作，國民黨主席鄭麗文今日中午接受「哏傳媒」網路直播節目專訪時強調，像軍購特別條例這種重大法案，黨一定會有態度，黨中央與立院黨團的態度底限一定是一致的，「否則就不成一個政黨」，國民黨在軍購立場上自然要有一致的立場，至於立法院的戰術戰略運用以及立法技術問題，黨中央完全百分百的尊重黨團自主。

鄭麗文還說，黨版草案從頭到尾就只有一個版本，至於個別立委如徐巧芯特別投入研究出一個版本是好事，而且立法院的生態下，重大法案有個別立委版本是稀鬆平常，至於外傳前國民黨主席朱立倫主張9000億，「並沒有版本，只是有人提出意見」，她強調，黨版就只有一個，並經黨團大會討論順利，大家充分表達意見。



對於軍購特別預算規模限定「3800億+N」的原因，鄭麗文解釋，雖然政府對政府的軍購，原則上是由政府負責，立法院再被動審查預算，但這次在野黨被迫提出版本，就是因為行政院版空白授權，沒有內容，國民黨在無奈之下，只好被動根據現有政府官方正式公開的資料來編，「一毛不差」，「+N」的意思就是不會是一筆，未來還會有別的軍購。

鄭麗文強調，行政院版本除了軍購，還有商購部分，但過去商購發生太多的弊案，還鬧出人命，中間有很多藏汙納垢的地方，商購部分早已行之有年，都編在正常的年度預算中，這次政院版是否有重複編列？由於過去曾發生民進黨的「鐽震案」，國民黨擔心特別預算有人「上下其手」，巨大的天文數字如果進到民進黨的口袋，一定會有問題，因此要嚴審。

鄭麗文還說，軍購特別預算一定要合理，要有具體的項目金額，不能黑箱、空白支票授權，國民黨請教過長年在國防部處理對美軍購的將領，確認過所有流程，並強調（軍購）原本應該是行政院的責任，「但問題是他們不弄、擺爛，只好在野黨來處理。」

至於前國民黨不分立委許毓仁認為，美國方面不可能接受國民黨的版本，鄭麗文則回應，對於許毓仁，她不評論，目前許在美國智庫「吃頭路」，也無法代表美國官方，而且離開國民黨已經很久，無法代表國民黨，這段時間以來各種傳言及所謂AIT的壓力，都是放話與傳言的台灣病態現象。

