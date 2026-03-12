蔡英文發文徵演講問題「被玩壞」 吐槽網友「別像易燃物」

前總統蔡英文。（蔡英文辦公室提供）

前總統蔡英文自卸任後常常在社群平台發文與海巡回覆留言，昨日她發文詢問3月19日會去東吳大學演講，徵求有沒有要聽的主題或問題，貼文一出引發網友熱議，紛紛歪樓留言，讓她忍不住直呼「你們不要像易燃物一樣，這麼容易點燃、容易興奮，問我一點認真的題目」

東吳大學政治系日前在臉書透露將邀請蔡英文19日到東吳演講，分享過去8年執政期間的經驗與心得，若是時間允許將開放現場問答環節，蔡英文昨日在Threads發文：「我3月19日會去東吳大學—我曾經任教過的大學，跟同學們互動，大家想聽什麼主題嗎？有什麼問題想問我嗎？」該貼文至今超過215萬次瀏覽、13萬人按讚及4500多則留言。

請繼續往下閱讀...

網友們看到貼文後紛紛歪樓留言「想看你的螢幕使用時間、要回來當總統嗎」、「颱風怎麼控制的？」、「解釋下70歲正是要衝的年紀，為什麼整天滑手機」、「妳可以再選一次總統嗎」、「70歲的三度就業預期與展望？」、「可不可以擔任下一屆中職會長？」、「退休後如何成為活網仔的心得」？

奇怪的問題讓蔡英文忍不住吐槽：「你們不要像易燃物一樣，這麼容易點燃、容易興奮，問我一點認真的題目？」

也有網友認真提問「您在2024年與2025年多次訪問歐洲，並強調民主供應鏈的韌性。您認為台灣在卸任總統的「民間外交」上，還能扮演什麼樣的獨特角色？另一個問題是：從辣台妹回歸到平凡公民，您最享受退休生活的哪一部分？」、「1.台灣常常被國際誤解，您覺得台灣人可以怎麼向世界說自己的故事？您常常出國演講，有什麼撇步嗎？（我本人好需要這個建議）2.在您八年的總統任期中，有沒有一個決定，是當時很多人不理解，而現在回頭看，您依然覺得那是對台灣最重要的？3.如果未來有年輕人想走向公共服務，不論是從政、外交或國防，您覺得最重要的一種能力是什麼？謝謝小英前總統」、「雖然不能去，但想聽小英總統如何在台灣很逆境的時候找到利基，讓我們從一個缺少天然資源、市場規模不大的亞細亞孤兒，成為自由世界不能失去的民主前線，謝謝」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法