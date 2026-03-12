為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    曝郭台銘也曾用過松指部！鍾佳濱轟藍不審軍購「輕重不分」

    2026/03/12 12:53 記者林哲遠／台北報導
    民進黨立委鍾佳濱。（資料照）

    行政院長卓榮泰7日赴日觀賽WBC為台灣隊加油，包機從松指部出發，被視為台日外交重大突破；卻引發在野黨不滿，國民黨籍國防外交委員會召委馬文君今更安排藍委考察松指部針對卓揆。對此，民進黨立委鍾佳濱受訪說，松山機場本身是軍民兩用機場，松指部管轄區域經申請、核可後也可供私人飛機使用，如鴻海創辦人郭台銘就曾使用過。

    鍾佳濱指出，松指部位於松山機場，而松山機場本身是軍民兩用機場，只是在地面設施上分為由民航局主管的航空站設施，以及由國防部空軍管轄的松指部。松指部主要負責行政專機及軍用運輸機，因此在屬性上屬於軍民共用。

    鍾佳濱續指，松指部地面設施的管理例如停機坪、滑行道、機棚等如何運用，都必須接受國防部的指導。至於松指部管轄區域誰能使用？他強調，只要經過民航局申請並獲得國防部同意，就可以使用，過去包含鴻海創辦人郭台銘的「灣流私人噴射機」就曾使用松指部管轄的部分滑行道與機棚。

    「開放政策早在馬英九執政時期就已存在！」鍾佳濱提及，當時是否由前總統馬英九以口頭命令時任國防部長高華柱，同意讓企業家的私人噴射機可使用松指部區域？此外，當年松指部的機棚也曾釋出包含旺旺集團去競標使用權。

    鍾佳濱痛批，若馬文君擺著關乎2300萬國人國家安全的國防特別預算不審，要去關心一個松山機場軍民兩用設施可否能供私人飛機使用，真的是本末倒置、輕重不分。他提及，當年前聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）所搭乘的專機來台，並非台灣政府的公務機，但只要經過許可都可以降落松指部。

    他重申，軍民兩用是松山機場的特點，地面設施則分別由民航局與國防部松指部管轄，使用內容也包含私人噴射機，只要提出申請即可使用，這一點從前總統馬英九時代至今，一直都是如此。

