舊中央黨部案KMT勝訴免繳11.3億！ 黨產會轟：赤裸裸不正義

行政院黨產會2018年認定國民黨舊中央黨部大樓屬不當黨產，以該建物已用23億餘元賣給張榮發基金會為理由，向國民黨追徵11.3億餘元。最高行政法院昨駁回上訴，國民黨勝訴、免繳11.3億餘元，全案定讞。國民黨文傳會今日聲稱，判決再次證明不當黨產條例原本就是「惡法」；黨產會駁斥，這些赤裸裸的不正義，若竟因此獲得豁免追究，無異於告訴社會，權力者的不法，可以因時間流轉而漂白。

黨產會今日表示，最高行政法院就國民黨舊中央黨部追徵案判決本會敗訴確定，認為針對政黨不當取得且已出售之財產，唯有在政黨於「取得當時」係以無償方式，或是以顯失公平的低價取得者，始得依據「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例」進行追徵。

黨產會指出，換言之，僅有那些能夠證明以低價或免費取得的財產，方能依法追回；其餘經歷過轉手的個案，即本件舊中央黨部的情形，縱使明顯涉及權力濫用或不法情事而取得者，皆將被排除在追討範圍之外。

黨產會說明，1947年國民黨已先占用此處國產作爲辦公廳舍。直到1967年，中國國民黨需要擴充改建，才向財政部國產局申請訂定借用契約、土地使用權證明書等證明文件。簽訂借用契約時，財政部國產局特別強調：「倘將來不需使用時，其整修或添建部分連同原使用房地應無償一併交還於本局」。

黨產會質疑，雖然國民黨本非政府機關依法不能借用國產，但還是有辦法順利簽訂借用契約。借用契約屆滿後，國民黨又拒不搬遷違約占用。1976年後，更藉著執政之便，先占用後承租，再到最後特權購買。這之間無論是數度占用、借用、租用、到最後的購買，都是違法違約的狀態，根本完全不符資格，卻能以明顯低於市價的公告現值加2成的價格向國家購得土地。

黨產會痛批，這些赤裸裸的不正義，若竟因此獲得豁免追究，無異於告訴社會：權力者的不法，可以因時間流轉而漂白；歷史的不義，可以因法律技術而掩埋。

黨產會強調，根據《黨產條例》第4條的規定，「不當取得財產」定義是「政黨以違反政黨本質或其他悖於民主法治原則之方式，使自己或其附隨組織取得之財產」，文字中無一與價格相關的描述。最高行政法院在本判決對於此一定義，在已處分的黨產類型加上必須是以「無償或交易時顯不相當之對價取得」之要件，顯然是將《黨產條例》對於「不當取得財產」的明確定義，添加了法律所無之限制，大幅限縮《黨產條例》責令本會調查、追討政黨不當取得財產的範圍。

黨產會批評，如此結果，無疑嚴重背離了大法官釋字第793號中，所肯認的轉型正義核心價值。若讓這樣的「誤解」成為定論，《黨產條例》的立法意旨將淪為空殼，轉型正義也將失其根本精神與力量。

