中國推「民族團結促進法」及「宗教國有化」 陸委會：對台長臂管轄

中國全國人大將通過「民族團結進步促進法」，陸委會副主委沈有忠今日受訪強調，對中共而言，台灣是中國法律管轄的範圍，台灣人沒有促進民族團結或統一的話，中共便可宣稱要合法打擊或懲治，這部法律有懲獨意味，將反獨、促統視為同一件事，賦予用法律來懲戒的可能性，這是典型跨國鎮壓和長臂管轄。

沈有忠指出，今天人大閉幕時會正式通過「民族團結進步促進法」，雖然這部法律重點是擺在對中國境內少數民族，但也涉及了境外，提到要推進民族團結和國家統一，有可能會把這個當成法律基礎，外溢到變成處理兩岸問題的一個法律依據。

沈有忠提及，基於料敵從寬，我們認為說中共名義上是對內宣稱維穩，事實上有可能是長臂管轄或跨境鎮壓，甚至會變成破壞兩岸關係的可能性，所以要提早因應，也要呼籲須尊重基本人權，尤其是中國境內少數民族。

沈有忠說，昨天中國全國政協閉幕時通過一個政治決議，該決議提到「宗教中國化」，有外媒分析報導把「宗教中國化」和「民族團結進步促進法」合併討論，認為中國利用宗教或民族團結議題，都有可能進一步變成對台灣進行統戰或長臂管轄的基礎來源。

沈有忠質疑，中國法律對台灣並沒有實質管轄權，它有可能會片面宣稱或對在中國境內的台灣人進行法律上的懲處。陸委會統計有超過100例長臂管轄和跨境鎮壓，包括對政府官員、民意代表、個人等，還有很多黑數沒有揭露出來。對台灣人民來說，中國如果持續跨境鎮壓，對於兩岸人民交流上，其實都是負面比較多。

另外，對於西藏抗暴日67週年燭光晚會遭1名紅衣男刻意鬧場放鞭炮，沈有忠說，事實上，不只是西藏、香港的朋友，就連陸委會去年大概就收了十幾次的炸彈威脅恐嚇。

沈有忠談及，令他印象非常深刻的是，連外面電影院播《國有器官》，也有人要來恐嚇陸委會，要陸委會呼籲電影院不要播這部電影。台灣是1個非常自由開放的國家，對於各式各樣輿論表達，我們強調要尊重宗教、民族、人權。

沈有忠說，對於「宗教中國化」，中共領導人習近平去年5月列出了5大認同，稱要對「祖國認同」，要對中國共產黨認同，要對文化認同，要對中華民族認同，要對社會主義認同，這些對宗教信仰都不是一個正常現象。

他強調，西藏的朋友紀念抗暴，保障宗教自由的信仰，不應該有過多聯想，如果有出現跨國鎮壓的現象，對於整個中國大國形象來說，不見得是好。

