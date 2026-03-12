打臉中共認知作戰 林楚茵：外交部已協助1794國人返台

林楚茵12日發文指出，台灣外交部天天都在協助國人返台，截至昨晚已協助1794位，中國拿70幾位就想搞認知作戰。（資料照）

中國官媒《央視》先前聲稱中國駐伊斯坦堡總領事館協調70多名台灣人飛往上海，後續轉飛台灣，我陸委會對此批評「認知作戰」。民進黨立委林楚茵12日發文指出，台灣外交部天天都在協助國人返台，截至昨晚已協助1794位，中國拿70幾位就想搞認知作戰。

林楚茵提到，由於中東情勢緊張，外交部與駐外使館持續協助國人返台，截至昨晚已有1794位國人平安返台，外交部幾乎天天都在更新協助情形，結果中國官媒卻只拿幾位「經上海轉機」的個案大作文章，硬拗成「中國協助台灣人回國」。

林楚茵強調：「外交部已經協助將近2000位國人返台，70幾位也好意思拿來說嘴？這種刻意忽略整體事實、只拿少數個案操作的手法，就是中國最老套的認知作戰。」而更荒謬的是國民黨，真正該排審的軍購條例不排，卻忙著考察松機、追打行政院長赴日，國防不顧、外交也要打，還順手幫中國帶風向。

林楚茵無奈地說：「台灣外交人員在前線協助國人返台、國軍官兵努力戊守國土，國民黨卻在後面忙著扯後腿，自甘淪為中國認知作戰的擴音器。」

