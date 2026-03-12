中研院民調：逾半民眾願不計代價抵抗中國 近7成支持對美軍購

中研院日前進行民調，針對「如果中國攻打台灣，您願意不惜一切代價抵抗嗎？」這項問題，有近6成受訪者表示願意，並53.5%受訪者支持政府將軍費提高至GDP的3%，甚至有近7成受訪者表示支持向美國購買武器。圖為示意圖。（資料照，路透）

中研院日前進行民調，針對「如果中國攻打台灣，您願意不惜一切代價抵抗嗎？」這項問題，有近6成受訪者表示願意，並有53.5%受訪者支持政府將軍費提高至GDP的3%，還有近7成受訪者表示支持向美國購買武器。

中研院歐美所「美國肖像」計畫於1月進行民調，民調顯示若中國攻台且美國未出兵協助，仍有58.7%受訪者表示願意不計代價抵抗（41.2%「非常願意」，17.5%表示「有點願意」），36.2%表示不願意（21.7%「非常不願意」、14.5%「不太願意」），另有5.1%未表態。若是美國出兵協助的情況下，則有56.5%表達願意抵抗，包含34.4%的受訪者「非常願意」不計代價抵抗中國，22.1%「有點願意」。

至於是否支持政府將軍費提高至GDP的3%，有53.5%受訪者表示同意（27.6%「非常同意」，25.9%表示「有些同意」）。也有69.5%受訪者表示支持向美國購買武器（39.5%「非常支持」，30.0%表示「有點支持」）。

「美國肖像」（American Portrait）計畫於2021年發起，目的是透過民調探討美國與中國的信用評估、對國防支出的態度、美國對台安全承諾的可信度，以及台灣民眾在危機情境下的作戰意願。

此調查以設籍在台灣且年滿20歲成年人為調查對象，以電話進行獨立樣本訪問，訪問期間為今年1月20日至1月26日，總共有1206個有效樣本，以95%之信心水準估計，最大可能隨機抽樣誤差為±2.82%。

