國民黨中常會通過新北市、嘉義市、宜蘭縣長提名徵召案

國民黨11日召開中常會，黨主席鄭麗文（右2）宣布徵召李四川（右1）、吳宗憲（左2）、翁壽良（左1）參選新北市、宜蘭縣、嘉義市等三縣市長選舉。（記者張嘉明攝）

國民黨今日中常會通過第3波直轄市、縣市長長提名名單，分別為新北市徵召前台北市副市長李四川，嘉義市徵召醫師翁壽良，宜蘭縣徵召國民黨立委、文傳會主委吳宗憲，並由黨主席鄭麗文為李四川等3人披掛彩帶，這3個選區未來都將納入「藍白合」協調機制。

新北市等3縣市 納入「藍白合」協調機制

鄭麗文致詞時表示，今天提名的3個選區都是國民黨執政地區，而且國民黨與民進黨不一樣，不會靠勢、驕傲，永遠保持謙卑、謙卑再謙卑，絕對不可能得意忘形，像民進黨一樣辜負選民期待，面對今年底選舉，一定會嚴陣以待、戰戰兢兢，並期待能在雙北市的帶領下，國民黨贏得全面的勝利。

鄭麗文表示，嘉義市民主聖地，嘉義市民的民主素養、文化素養與教育品質很高，在現任市長黃敏惠的長期執政下，國民黨在當地已有很好的基礎，這次翁壽良願意勇敢承擔，展現必勝決心，她除了要感謝黃敏惠在國民黨確定提名之後，立即以具體行動為翁壽良整合助選。

鄭麗文強調，目前嘉義市有非常多的謠言，想要挑撥離間，甚至出動司法，但國民黨在嘉義市的執政成績與優勢，都讓民進黨望塵莫及，只能出奧步，但她相信嘉義市選民的眼睛是雪亮的，不會中計、被分化，黃敏惠也已經用具體行動表達對翁壽良的支持，全黨上下都將支持翁，期許翁壽良能不辜負黃敏惠的執政成績與期許，延續國民黨在嘉義市的執政。

談到宜蘭縣，鄭麗文表示，原本藍軍憂心忡忡，但好在「福將」吳宗憲於提名過程中，並沒有出現外界所想的風風雨雨。她說，過去台灣出過「陳青天」、前宜蘭縣長陳定南，國民黨今天也有一個「青天」吳宗憲，吳宗憲是一位優秀的法律人，檢察官出身，充滿正義感，未來宜蘭縣將再度迎來第2個「青天」，希望宜蘭縣能在司法打壓的陰影下看到「青天」，讓宜蘭再現藍天。

此外，鄭麗文還說，李四川對新北市一點都不陌生，不僅在新北市服務過多年，後來還加入高雄市與台北市府團隊，具有工程與市政建設的專業，這次李四川在台北市服務完成後，面對新北市的呼喚，將第一次批上戰袍參選，她要感謝李四川願意代表國民黨出征，為國民黨延續在新北市的執政光榮，並相信未來雙北市做為台灣建設發展的火車頭，一定能發揮最強的引擎作用，而且藍營在雙北一定會默契十足。

