緊盯高雄74件重大計畫 賴瑞隆：加速交通、經濟雙引擎轉動

緊盯高雄74件重大計畫，賴瑞隆鎖定加速交通、經濟雙引擎轉動。（記者王榮祥翻攝）

立法院今選出新會期各常設委員會召委後，民進黨高雄市長參選人賴瑞隆隨即邀經濟部、國發會開會，追蹤高雄74件重大計畫進度，全力加速交通、經濟雙引擎轉動。

賴瑞隆指出，他今抓緊時間和經濟部園管局長楊志清、國發會主委葉俊顯開會，追蹤高雄多項重大產業和交通建設辦理進度；目前國發會列管高雄市重大計畫多達74案，為確保這些關乎城市轉型的工程推進，要求各部會必須緊盯進度。

請繼續往下閱讀...

賴瑞隆提到經濟產業發展方面，大林蒲遷村進度已多次要求「無房無地」者的社宅配套、增購台糖土地及中長程計畫修訂務必加速，在今年底前完成程序。

同時，白埔園區的開發、高軟二期A區的建設招商及B、C區的後續規劃，也要中央、地方攜手，為高雄吸引更多高科技與新創人才進駐精準佈局。

針對交通路網的佈局，「南北貫通、東西串聯」勢在必行，在南北向部分則應盡速啟動國道七號北延及台61線南延至高雄的工程；東西向則要解決88快速道路壅塞問題，推進高屏二快與台86線環評進行。

此外，捷運建設的整體經費撥付，以及小港機場新航廈和24小時機場的規劃，也都要加緊腳步。

賴瑞隆緊盯大林蒲遷村進度。（高市府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法