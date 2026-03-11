為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    緊盯高雄74件重大計畫 賴瑞隆：加速交通、經濟雙引擎轉動

    2026/03/11 14:50 記者王榮祥／高雄報導
    緊盯高雄74件重大計畫，賴瑞隆鎖定加速交通、經濟雙引擎轉動。（記者王榮祥翻攝）

    緊盯高雄74件重大計畫，賴瑞隆鎖定加速交通、經濟雙引擎轉動。（記者王榮祥翻攝）

    立法院今選出新會期各常設委員會召委後，民進黨高雄市長參選人賴瑞隆隨即邀經濟部、國發會開會，追蹤高雄74件重大計畫進度，全力加速交通、經濟雙引擎轉動。

    賴瑞隆指出，他今抓緊時間和經濟部園管局長楊志清、國發會主委葉俊顯開會，追蹤高雄多項重大產業和交通建設辦理進度；目前國發會列管高雄市重大計畫多達74案，為確保這些關乎城市轉型的工程推進，要求各部會必須緊盯進度。

    賴瑞隆提到經濟產業發展方面，大林蒲遷村進度已多次要求「無房無地」者的社宅配套、增購台糖土地及中長程計畫修訂務必加速，在今年底前完成程序。

    同時，白埔園區的開發、高軟二期A區的建設招商及B、C區的後續規劃，也要中央、地方攜手，為高雄吸引更多高科技與新創人才進駐精準佈局。

    針對交通路網的佈局，「南北貫通、東西串聯」勢在必行，在南北向部分則應盡速啟動國道七號北延及台61線南延至高雄的工程；東西向則要解決88快速道路壅塞問題，推進高屏二快與台86線環評進行。

    此外，捷運建設的整體經費撥付，以及小港機場新航廈和24小時機場的規劃，也都要加緊腳步。

    賴瑞隆緊盯大林蒲遷村進度。（高市府提供）

    賴瑞隆緊盯大林蒲遷村進度。（高市府提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播