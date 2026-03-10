國民黨新北市議員參選提名 首日19人完成登記

國民黨新北市議員初選開放報名首日，現任議員呂家愷（右1）完成領表、登記，國民黨前發言人蕭敬嚴（右2）完成領表。（記者羅國嘉攝）

年底九合一選舉，議員部分國民黨新北市預計提名38席，市黨部定今天（10日）起至12日受理登記，首日共32人完成領表，其中19人完成登記。

國民黨新北市黨部公告，今天完成登記的各選區與參選人分別為第一選舉區（淡水、八里、三芝、石門）提名3席、婦女1席，陳偉杰、呂鈞鴻完成領表與登記；第二選舉區（五股、泰山、林口）提名4席、婦女1席，蔡佩呈、蔡淑君領表，蔡淑君完成登記；第三選舉區（新莊）提名3席、婦女1席，蕭夙玲、王珮宇、蔣根煌領表，王珮宇、蔣根煌完成登記；第四選舉區（三重、蘆洲）提名3席、婦女1席，王威元、蔡政呈、黃桂蘭領表，王威元、黃桂蘭完成登記。

請繼續往下閱讀...

第五選舉區（板橋）提名5席、婦女1席，林國春、曾煥嘉、劉美芳、鄧凱勛、周韋翰、陳金華領表，其中林國春、劉美芳完成登記；第六選舉區（中和）提名4席、婦女1席，陳錦錠、邱峰堯、游輝宂領表並完成登記；第七選舉區（永和）提名2席，陳鴻源、陳以樂領表，暫無人完成登記；第八選舉區（土城、樹林、三峽、鶯歌）提名4席、婦女1席，林金結、呂家愷、黃永昌領表並完成登記。

第九選舉區（新店、深坑、石碇、坪林、烏來）提名4席、婦女1席，邸聖德、黃心華領表，尚未完成登記；第十選舉區（瑞芳、平溪、雙溪、貢寮）提名1席，目前尚無人領表或登記；第十一選舉區（汐止、金山、萬里）提名2席、婦女1席，何元楷、白珮茹、陶威中、蕭敬嚴領表，其中何元楷、白珮茹、陶威中完成登記；第十二選舉區（平地原住民）提名2席、婦女1席，楊春妹完成領表與登記；第十三選舉區（山地原住民）提名1席，何應明完成領表，暫未登記。

國民黨前發言人蕭敬嚴赴國民黨新北市黨部領表，預計於12日完成登記。（記者羅國嘉攝）

國民黨新人何元楷完成領表、登記新北議員初選。（記者羅國嘉攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法