藍軍桃市議員梁為超爆桃色風波 與同黨林政賢都傳為下屆副議長可能人選

國民黨桃園市議員梁為超遭爆租豪宅且月花20萬元包養網紅「電眼精靈」許玲玲的桃色風波，據傳與下屆副議長選舉有關，主要是現任副議長李曉鐘想交棒女兒李凱倫，副議長職務也被釋出，包含梁為超與同黨議員林政賢都被點名是未來副議長可能人選，2人先後擔任多次黨團總召職務，與議長邱奕勝互動良好，只是桃園市以往有南、北區之分，邱奕勝、李曉鐘分屬南、北，並未打破區域平衡的默契，梁的花邊新聞也讓副議長選情更形複雜。

桃園市升格前就有南、北桃園，南區以客家人為主，北區則是閩南人居多，邱奕勝、李曉鐘搭配多屆正、副議長，基本上邱大部分活動在南區、李在北區，仍維持南北平衡，但也有地方人士認為，升格直轄市後，外來人口逐漸增加，以往南北輪政的習俗已經淡化，張善政以外來政治人物，也能獲得地方認同當選市長，未來正、副議長沒有南北平衡的話，也不算是問題。

請繼續往下閱讀...

這屆議員應選63席，國民黨拿下32席剛好過半，加上無盟的奧援，邱奕勝、李曉鐘毫無懸念的連任正、副議長；下屆議員選舉，由於市長張善政強勢爭取連任，雖然議員應選席次增至65席，但民進黨採保守提名方式，較本屆相較不增反減，一般預料正、副議長仍然是國民黨天下，邱奕勝仍然能擔任議長職務，至於副議長一職則可能上演藍營蕭牆之爭。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法