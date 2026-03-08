向職業婦女致敬！媽媽議員洪婉臻：先學會好好愛自己才有餘裕愛更多人

洪婉臻表示，民代必須照顧與協助很多人，所以自身要有更強大的抗壓性。（洪婉臻提供）

三月八日向職業婦女致敬！媽媽議員洪婉臻受訪表示，女性從政面臨的挑戰，其實和許多職場女性遇到的困境非常相似，必須在家庭與職場中角色不斷轉換，左右為難，尤其民代工作早出晚歸，出門小孩未醒、回家孩子睡了，錯過不少相處時光，當處在高壓且快速的環境中，學會在有限的「Me Time」與自己相處，抓緊時間休息、充電非常重要，先好好愛自己，才有餘裕愛更多人。

「我先是媽媽，才是議員。」洪婉臻指出，現代女性獨立、能力表現不輸男性，但女性被社會期待承擔更多，要犧牲奉獻，不同環境被賦予不同的角色，在家庭與職場角色變換中，有時沒辦法面面俱到，更多時候是左右為難，而且少有屬於自己的時間，因此抓緊時間休息、充電非常重要，最有效的方式就是「好好補眠睡一覺」，回到家後陪伴家人也是很好的放鬆。

她認為，民代必須照顧與協助很多人，所以自身要有更強大的抗壓性，在這前提下，絕對要先學會好好愛自己，才有餘裕愛更多人。

