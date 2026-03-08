為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    向職業婦女致敬！媽媽議員洪婉臻：先學會好好愛自己才有餘裕愛更多人

    2026/03/08 21:45 記者董冠怡／台北報導
    洪婉臻表示，民代必須照顧與協助很多人，所以自身要有更強大的抗壓性。（洪婉臻提供）

    洪婉臻表示，民代必須照顧與協助很多人，所以自身要有更強大的抗壓性。（洪婉臻提供）

    三月八日向職業婦女致敬！媽媽議員洪婉臻受訪表示，女性從政面臨的挑戰，其實和許多職場女性遇到的困境非常相似，必須在家庭與職場中角色不斷轉換，左右為難，尤其民代工作早出晚歸，出門小孩未醒、回家孩子睡了，錯過不少相處時光，當處在高壓且快速的環境中，學會在有限的「Me Time」與自己相處，抓緊時間休息、充電非常重要，先好好愛自己，才有餘裕愛更多人。

    「我先是媽媽，才是議員。」洪婉臻指出，現代女性獨立、能力表現不輸男性，但女性被社會期待承擔更多，要犧牲奉獻，不同環境被賦予不同的角色，在家庭與職場角色變換中，有時沒辦法面面俱到，更多時候是左右為難，而且少有屬於自己的時間，因此抓緊時間休息、充電非常重要，最有效的方式就是「好好補眠睡一覺」，回到家後陪伴家人也是很好的放鬆。

    她認為，民代必須照顧與協助很多人，所以自身要有更強大的抗壓性，在這前提下，絕對要先學會好好愛自己，才有餘裕愛更多人。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播