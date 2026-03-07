談李四川、劉和然整合內幕 侯友宜：3人一直都有聯絡、有默契共識

新北市長侯友宜（左）接受電媒專訪，談及整合李四川、劉和然的內幕。（記者黃子暘攝，資料照）

今年新北市長選舉，藍營人選一度在台北市副市長李四川、新北市副市長劉和然之間膠著，直到今年春節前才明朗，將由李參選，傳出新北市長侯友宜扮演整合要角，侯友宜今（7）日在電媒專訪中笑稱，「其實我也沒做什麼」，他們選擇在李四川工作告一段落時來支持他，他們一直都有聯絡、有好默契與共識。侯也稱讚李四川，雖然他們口才都不好，但做事情是鍥而不捨，「他的性質會跟我比較相近」。

侯友宜在台視專訪中被問及李劉整合過程，侯友宜表示，其實他也沒做什麼，對於外面的氛圍傳言都是一笑置之，三人都是老同事、老朋友，都不忘為土地做事的初心，「儀式性的東西」不需太多言語、動作，平常他們就很有默契、有共識，作為現任市長，他有責任把棒子交好，找個務實的人，讓新北有更好的發展，「這（整合）一直沒有問題，大家都想太多了」。

侯友宜表示，新北市剛升格時，李四川積極投入新北橋樑、道路等工程環境改善，他很敬佩，雖然他們口才不佳，但做事都是鍥而不捨、願意扛起責任；提及劉和然，侯友宜說，劉幾年來為新北做很多事，他們都很優秀，當然只能有一人代表參選，會參考環境變化、外界民調、民意綜合判斷，感謝二人願意承擔責任。

侯友宜說，他跟李四川談過，如果是「三腳督」怎麼辦，李四川回應不管怎樣都會拚到底；但藍白整合，力量越大越好，一定要釋出善意，相信善意整合是最大公約數，很多事情可以透過黨與黨協調、依循大家講清楚的規則去做，「藍白整合也沒有這麼困難啦」，相信很快就有結果，他希望整合順利，當然心裡也要規劃好應對不同情況。

民進黨去年敲定黨籍立委蘇巧慧參選新北市長，綠營內參民調有蘇領先李四川的趨勢，侯友宜對此表示，民調都是參考，選舉跟市政一樣，都是看續航力，要努力做好每件事、提出更好的政見，人民也會檢驗參選人過去的承諾，努力去做、贏得信任很重要，這也是李四川一直以來秉持的精神。

