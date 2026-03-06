李貞秀案提當選無效之訴？中選會：委員會成立才能討論

針對民眾黨立委李貞秀（見圖）資格爭議，媒體報導，公部門有意向法院提起當選無效之訴。中選會代理主委吳容輝今天說，要等中選會委員人事同意權通過後，才有辦法組成新的委員會討論。若人數不夠，就回歸國籍法規定。（資料照）

行政院長卓榮泰上午率部會首長赴立法院進行施政報告並備質詢，吳容輝會前受訪，作上述表示。

李貞秀因雙重國籍、雙重戶籍，引發立委資格爭議。行政院發言人李慧芝日前指出，根據公職人員選舉罷免法，若出現爭議，能提出當選無效之訴的機關只有選舉委員會，行政院尊重中選會認定。

對此，吳容輝表示，要等到委員會成立後，才有辦法討論。現在就等人事同意權通過後，中選會才有辦法組一個新的委員會，才能進入討論的階段。

媒體追問，若中選會委員人數不夠，李貞秀是否可以一直當立委。吳容輝說，那就回歸國籍法第20條規定。

針對李貞秀戶籍問題，陸委會主委邱垂正受訪說，依法必須完成轉換身分滿10年，也就是在台灣設戶籍滿10年，才具備登記參選的資格。2004年有一次修法，就是落實單一戶籍制。

邱垂正表示，在法律修法前已經取得定居的，在兩岸人民關係條例第9條之1第3項有非常明確的規定，必須在6個月內把註銷中國大陸戶籍（證明）繳回主管機關，之後，其台灣人的身分才不會失去。

邱垂正指出，若同時具有雙重戶籍，依法其台灣人的身分就失去，且有關於台灣戶籍所衍生的權利，包括選舉、擔任公職的權利也都失去。

邱垂正說，陸委會唯一收到的，是從海基會跟移民署收到李貞秀繳回放棄戶籍的證明，只有2025年3月那一份，所以李貞秀可能在2023年登記的時候，就有兩岸的雙重戶籍，依兩岸人民關係條第21條規定，要轉換身分、需設有台灣戶籍滿10年，這個起算點就與法不合，陸委會會跟選務機關的中選會說明。

邱垂正也表示，為避免以後陸籍配偶的背景參選，發生類似情況，將針對過去行政機關跟選務機關出現的這個選務漏洞查核，讓所有涉陸背景人士的參選能夠依法、都具備有依法合法的參選資格。這部分陸委會會跟選務機關積極合作，完善依法落實合法的參選資格審查，以配合年底九合一大選。

中選會目前僅4名委員在任，依規定至少5名委員才能舉行委員會議並決議。行政院去年12月已將7人名單函送立法院，仍待立法院完成人事同意權案投票。

