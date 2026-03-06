為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    李貞秀案提當選無效之訴？中選會：委員會成立才能討論

    2026/03/06 11:46 中央社
    針對民眾黨立委李貞秀（見圖）資格爭議，媒體報導，公部門有意向法院提起當選無效之訴。中選會代理主委吳容輝今天說，要等中選會委員人事同意權通過後，才有辦法組成新的委員會討論。若人數不夠，就回歸國籍法規定。（資料照）

    針對民眾黨立委李貞秀（見圖）資格爭議，媒體報導，公部門有意向法院提起當選無效之訴。中選會代理主委吳容輝今天說，要等中選會委員人事同意權通過後，才有辦法組成新的委員會討論。若人數不夠，就回歸國籍法規定。（資料照）

    針對民眾黨立委李貞秀資格爭議，媒體報導，公部門有意向法院提起當選無效之訴。中選會代理主委吳容輝今天說，要等中選會委員人事同意權通過後，才有辦法組成新的委員會討論。若人數不夠，就回歸國籍法規定。

    行政院長卓榮泰上午率部會首長赴立法院進行施政報告並備質詢，吳容輝會前受訪，作上述表示。

    李貞秀因雙重國籍、雙重戶籍，引發立委資格爭議。行政院發言人李慧芝日前指出，根據公職人員選舉罷免法，若出現爭議，能提出當選無效之訴的機關只有選舉委員會，行政院尊重中選會認定。

    對此，吳容輝表示，要等到委員會成立後，才有辦法討論。現在就等人事同意權通過後，中選會才有辦法組一個新的委員會，才能進入討論的階段。

    媒體追問，若中選會委員人數不夠，李貞秀是否可以一直當立委。吳容輝說，那就回歸國籍法第20條規定。

    針對李貞秀戶籍問題，陸委會主委邱垂正受訪說，依法必須完成轉換身分滿10年，也就是在台灣設戶籍滿10年，才具備登記參選的資格。2004年有一次修法，就是落實單一戶籍制。

    邱垂正表示，在法律修法前已經取得定居的，在兩岸人民關係條例第9條之1第3項有非常明確的規定，必須在6個月內把註銷中國大陸戶籍（證明）繳回主管機關，之後，其台灣人的身分才不會失去。

    邱垂正指出，若同時具有雙重戶籍，依法其台灣人的身分就失去，且有關於台灣戶籍所衍生的權利，包括選舉、擔任公職的權利也都失去。

    邱垂正說，陸委會唯一收到的，是從海基會跟移民署收到李貞秀繳回放棄戶籍的證明，只有2025年3月那一份，所以李貞秀可能在2023年登記的時候，就有兩岸的雙重戶籍，依兩岸人民關係條第21條規定，要轉換身分、需設有台灣戶籍滿10年，這個起算點就與法不合，陸委會會跟選務機關的中選會說明。

    邱垂正也表示，為避免以後陸籍配偶的背景參選，發生類似情況，將針對過去行政機關跟選務機關出現的這個選務漏洞查核，讓所有涉陸背景人士的參選能夠依法、都具備有依法合法的參選資格。這部分陸委會會跟選務機關積極合作，完善依法落實合法的參選資格審查，以配合年底九合一大選。

    中選會目前僅4名委員在任，依規定至少5名委員才能舉行委員會議並決議。行政院去年12月已將7人名單函送立法院，仍待立法院完成人事同意權案投票。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播