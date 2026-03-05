為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    政府推動「藥物韌性整備」 醫界籲建立預警、備藥與多元供應機制

    2026/03/05 22:55 記者陳昀／台北報導
    總統府今晚召開「健康台灣推動委員會」。（總統府提供）

    總統府今晚召開「健康台灣推動委員會」，在「藥物韌性整備」議題，多位醫界代表針對關鍵藥品供應穩定、預警機制與產業政策提出建言，認為在全球供應鏈不穩與地緣政治風險升高的情勢下，台灣應建立更完整的藥物韌性體系，確保醫療體系與民眾用藥安全。

    據轉述，國立台灣大學醫學院附設醫院院長余忠仁指出，政府應建立完整的風險評估與事前因應機制，當藥廠決定停止供應特定藥品時，必須能夠快速找到替代來源，因此相關機制應提前規劃與準備。他也建議，對於非專利的必要藥品，應確保至少有兩家以上廠商可供應，以避免過度依賴單一生產管道，降低斷供風險。

    中華民國心臟學會理事長李貽恒表示，基本藥物多用於慢性疾病治療，例如高血壓、高血脂、糖尿病與心臟病等三高與心血管疾病患者，一旦發生供應中斷，將對患者健康造成重大影響。因此他建議建立藥品供應監測系統，及早預警供應狀況。同時，健保署在與進口藥商簽約時，也應增列相關條款，要求廠商在供應不足時，除通報政府外，也應主動協助在全球尋找其他貨源。

    台灣家庭醫學醫學會理事長黃振國提出建立「藥品韌性基金」與供貨保障機制的構想。他認為基金可用於支持罕見藥物與低利潤藥品的供應，透過提高廠商利潤誘因以增加庫存。同時，政府在與藥商簽約時也可設計供貨保證期制度，若達到供貨穩定標準可給予獎勵，未達標則設置相應懲處。此外，也可與鄰近國家合作採購原料藥，分散供應風險。

    中華民國醫師公會全國聯合會理事周慶明指出，台灣已進入超高齡社會，加上國際地緣政治情勢變化，慢性病藥品存量的重要性日益提升。他建議政府建立「戰備存藥」制度，同時透過政策鼓勵業者投入關鍵藥品與原料藥研發，並提供綠色通道加速審查，以提升國內製藥能力。

    台灣護理學會理事長廖美南從臨床第一線角度提出觀察。她指出，當藥品供應不穩時，最直接受到衝擊的是護理人員，因為護理師必須重新確認替代藥品的內容、給藥流程，並再次向病人進行衛教說明。若缺乏清楚的作業指引與即時資訊，將增加臨床負擔，也可能影響用藥安全。因此她建議衛福部在現有藥品供應調度平台上，同步建立替代療程指引與即時查詢機制，協助臨床端迅速因應。

    台灣原住民醫學學會理事林德文提醒，原鄉地區面臨的藥品供應問題，某種程度上是全台藥品韌性問題的縮影。由於市場規模較小，部分藥品因出貨量與利潤過低，廠商往往不願進藥。他以毒蛇血清為例指出，這類藥品需求量不大且兩年需汰換，卻是不可或缺的救命藥，顯示政府在政策設計上必須兼顧偏鄉與特殊醫療需求。

