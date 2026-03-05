為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    長庚發52億、彰基最高10.5個月 醫界向賴清德報喜：年終創新高

    2026/03/05 22:44 記者陳昀／台北報導
    在今晚的總統府「健康台灣推動委員會」中，好幾家醫院向賴總統分享年終獎金、薪資成長情形。（總統府提供）

    在今晚的總統府「健康台灣推動委員會」中，好幾家醫院向賴總統分享年終獎金、薪資成長情形。（總統府提供）

    總統賴清德曾多次公開力挺醫護加薪，總統府發言人郭雅慧轉述，今晚在農曆年後首場總統府「健康台灣推動委員會」中，好幾家醫院分享年終獎金、薪資成長情形，其中長庚體系總計發放52億元年終獎金；彰基的年終創新高，最少3.5個月、最高領到10.5個月；亞東醫院發8.5億獎金，平均每位領到超過22萬元。

    據轉述，長庚醫療財團法人決策委員會主任委員程文俊表示，今年長庚醫療體系發放的年終與相關獎金總額達到約52億元，體系內同仁普遍感到滿意；他也以總統先前提到的「過年紅包」為例，形容這樣的成果象徵醫療體系與員工共享成果。

    彰化基督教醫療財團法人總院長陳穆寬指出，彰基體系今年的年終獎金也創下新高紀錄，員工最少可領到3.5個月年終獎金；部分第一線醫療人員，如開刀房與麻醉科護理師，最高甚至可領到10.5個月，隨著醫療體系整體財務與資源逐步改善，員工福利也持續提升。

    亞東紀念醫院院長邱冠明則表示，亞東醫院今年的獎金與加薪幅度同樣創下歷史新高，其中獎金總額超過8.5億元，平均每位員工可領取超過22萬元。此外，經常性薪資平均每月調薪約2700元，調幅約5.4%。

    衛福部次長林靜儀補充，賴清德總統在會中特別感謝醫療人員在春節期間，同心協力、讓醫療量能得以維持，對於台大醫院委員余忠仁提到公立醫院年終受限法規，未來將跨部會討論，希望在合理的醫療工作場域、合理的職場條件之外，也讓所有醫療人員能夠得到一定程度薪資上面的一個支持。

    熱門推播