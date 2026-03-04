為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    闖綠營中央黨部砸蛋 民眾黨前幹部被判刑 四叉貓酸：有前科選議員穩了！

    2026/03/04 23:25 即時新聞／綜合報導
    民進黨中央黨部去年遭丟雞蛋，涉案人被揪出是民眾黨林口黨部前副主任李道翔。（資料照）

    民眾黨林口黨部前副主任李道翔，去年非法闖入民進黨中央黨部砸雞蛋，還自錄影片PO到臉書粉專，綠營提告，北檢依侵入建築物罪起訴，今（4日）北院判李男拘役50日。對此，當初起底砸蛋男就是李道翔的網紅「四叉貓」劉宇，翻到李道翔宣布投入白營北市議員黨內初選的貼文，狠酸「現在李道翔有前科了，選議員是不是穩了？」

    回顧這起事件，民眾黨去年7月21日號召支持者到民進黨中央黨部前集結反罷免，活動結束後有男子闖入綠營中央黨部，丟雞蛋砸招牌。影片曝光後引發外界譴責，但有小草粉專卻質疑民進黨不敢公布拍到正臉的監視器畫面，企圖帶風向影射民進黨「自導自演」。但四叉貓出手後，搜到扔蛋男就是李道翔，還加碼爆料其PTT帳號以及諸多正面照片，狠狠打臉小草粉專，李道翔也被鄉民狠酸是「蛋草犯」。

    而今李道翔因為侵入建築物扔雞蛋被判處拘役50天，四叉貓貼文「鞭屍」，還翻到他今年1月宣布參與民眾黨北市松信選區市議員黨內初選的臉書貼文，狠酸「現在李道翔有前科了，選議員是不是穩了？」其他網友也紛紛揶揄，「沒背上幾條前科是沒辦法選的」、「這席議員穩了，沒有前科是無法在中國民眾黨變大尾的」、「民眾堂不收沒前科的」、「絕對是穩妥的」。

