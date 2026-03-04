為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    跟鄭麗文一樣支持高虹安連任新竹市長？ 黃國昌：當然、毋庸置疑

    2026/03/04 13:21 記者黃政嘉／新北報導
    國民黨主席鄭麗文支持退出民眾黨的現任新竹市長高虹安爭取連任，民眾黨主席黃國昌今表示，民眾黨在新竹市「當然、毋庸置疑」支持高虹安。（記者黃政嘉攝）

    國民黨主席鄭麗文昨到新竹市參加黨部新春團拜活動，確定今年底新竹市長選舉「藍白合」，支持退出民眾黨的現任市長高虹安爭取連任，民眾黨主席黃國昌今天受訪表示，民眾黨在新竹市「當然、毋庸置疑」支持高虹安，而民眾黨議員提名也按部就班的持續進行，其他縣市長或鄉鎮市長，「我們內部也都持續的滾動式評估跟檢討」。

    新北市長參選人黃國昌今在政見記者會後接受媒體聯訪，對於民眾黨目前徵召參選的地方縣市首長有新北市、宜蘭縣、嘉義市，未來還會不會徵召其他縣市首長的參選人？以及在新竹市，鄭麗文已表態支持高虹安，但高虹安目前是無黨籍狀態，民眾黨會徵召高虹安嗎？

    黃國昌表示，高虹安一直都是他們的戰友跟夥伴，彼此之間其實都一直保持非常密切地溝通，合作相當緊密，但如同之前創黨主席柯文哲講的，因為高虹安剛回歸新竹市政，避免被做其他的文章，就讓高虹安先專心在市政，因為司法的事情讓她被迫離開市長職位有一段時間，回到市長崗位上專注市政，這也是新竹市民所期待的。媒體追問，所以民眾黨在新竹市長選舉的規劃，是跟鄭麗文一樣支持高虹安？黃國昌回應「當然、毋庸置疑」。

    黃國昌說，至於跟國民黨合作的進度，還是按部就班地進行，13號提出共同政見，內容大概都已完成，現在只是進行最後文字上的確認；那民眾黨針對議員的提名，還是按部就班的持續進行中，那其他縣市長或鄉鎮市長的部分，「我們內部也都持續的在進行滾動式的評估跟檢討」。

    至於藍白合3階段期程，黃國昌說明，「希望（第二階段）政黨合作協議看是不是在3月底前可以完成」，上次會前會的時候，最主要在處理共同政見發表，而政黨合作協議，大家也應該有初步交換一下意見，民眾黨秘書長周榆修有跟他回報雙方都展現高度的誠意跟善意，在共同政見發表完後，等雙方磋商有些具體的內容，正式簽署政黨合作協議時，再跟各位報告。

