    首頁 > 政治

    國民黨若提3500億國防特別預算？賴中強批：換形式的杯葛

    2026/03/03 20:46 記者黃靖媗／台北報導
    經濟民主連合智庫召集人賴中強。（資料照）

    國民黨中央支持3500億軍購特別預算，與多數國民黨立委意見分歧。經民連智庫召集人賴中強直言，國民黨提出的國防預算僅3000多億，等於是將國防部原先規劃的1.25兆國防特別預算規模大砍到剩下四分之一，已經不是單純的不同意見，而是「換個形式的杯葛」。

    賴中強受訪指出，台灣面對中國武力威脅，國防部提出如何針對不對稱作戰加強相關軍備，是權責機關提出的專業規劃，有其整體性。

    賴中強認為，國民黨提出的3500億，等於是把原本國防部規劃的1.25兆砍到剩下約四分之一，破壞國防部專業規劃的完整性，把各種不對稱作戰國防需求，砍到只剩下四分之一時，會讓原本所希望達到的防衛目的無法達成，「已經不是單純的不同意見，而是換個形式的杯葛」。

    賴中強直言，國民黨也清楚阻擋國防預算與全體台灣人民生存相違背，會「犯眾怒」，便取巧地採取另一種方式，把金額砍到只剩下四分之一，這只是杯葛阻擋的另一種掩飾方式，本質上仍是杯葛。

    賴中強表示，國防部提出的版本有整體規劃，大家可以就個別項目討論，但砍到省下3000多億，只能證明國民黨中，有根本不想支持國防的一派勢力；至於各立委提出的金額不同版本，賴認為，立委也應說明要刪除的項目為何，先提出理由才能討論合理性。

