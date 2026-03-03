獨家》認定李貞秀無參選立委資格 公部門將提當選無效之訴

李貞秀。（資料照）

中配李貞秀的國籍、戶籍爭議延燒，她因「雙重戶籍」違反兩岸條例9-1條，立委參選資格大有問題，仍未放棄中華人民共和國籍，在立法院擔任「黑牌」立委。據透露，李貞秀參選資格部分，公部門後續將向法院提出當選無效之訴。相關選務缺失漏洞，今年九合一選舉將會補正，歸化我國籍的原中國人士要登記參選，須符合兩岸條例規範，不得有「雙重戶籍」，且須取得台灣身分滿10年。

據了解，在農曆年後，陸委會主委邱垂正已拜會中選會代理主委、主任秘書等人，說明陸委會立場及兩岸人民關係條例，強調根據兩岸條例規定，李貞秀2023年登記候選人時，因同時具有中國和台灣戶籍，根本不具備立委參選資格。

請繼續往下閱讀...

熟稔兩岸法律的官員受訪表示，李貞秀女士是2025年3月把註銷中國戶籍證明拿回來，我們清查此前她有無繳回，不管是移民署或海基會都沒有紀錄，就只有2025年那一份。

官員指出，顯然2004年兩岸條例修正後，「舊中配」依法須在6個月內繳回除籍證明，把註銷中國戶籍的證明拿回來才算完成轉換身分的所有程序，但李貞秀完全沒做。既然她具有雙重身分，依法就不能行使在台灣的權利，例如選舉。

「2023年是有雙重身分，既然有中國身分，妳就沒有參選資格！」官員說，法律上不具參選資格，但李貞秀卻登記為候選人，中選會當初執行選務時存在制度漏洞，因為選務機關只看身分證和戶籍謄本資料，今年九合一選擇這些漏洞都要改善補正。

官員進一步說，李貞秀是1999年拿到台灣戶籍，依法必須在2004年8月31日前，將放棄中國戶籍證明拿回來，否則就喪失台灣人身分，李女直到2025年才第一次繳回。由此可證，李貞秀從1999年到2025年間都沒有放棄中國戶籍。

官員說明，兩岸條例第21條規定，須擁有台灣身分滿10年才能有參選或參政資格。計算點是放棄中國戶籍證明繳交完成後起算，才算完成身分轉換的法定程序，所以李貞秀不符合兩岸條例21條規定，因為她2025年才繳除籍證明，實際取得台灣身分未滿1年。

官員強調，入籍滿10年才能登記參選、參政或擔任公職，這個起算點要由拿回中國註銷戶籍證明到主管機關上繳後才能開始起算，這部分會跟選務機關說明。因為民選公職人員有2萬多人，這2萬多人如何過濾他們是否有中國身分，以及有無把放棄中國戶籍證明拿回來，這個光看戶籍謄本並不清楚，因為上面沒有揭露放棄中國戶籍的時間點。

官員說明，所以未來會結合內政部和移民署，對登記參選的候選人身分再做一個清查，因為選舉實務上，必須從移民署的資訊才能看到中配何時繳回放棄中國戶籍證明時間點。陸委會已經跟中選會溝通，今年九合一選舉就會把這個制度漏洞補起來，讓候選人都能符合兩岸條例規範，「現在技術都沒有問題，系統只要跑一下，清查2萬多人兩個禮拜內可以完成」。

關於李貞秀登記參選資格有問題，後續如何處理？官員透露，該案因中選會委員還沒選出，現在還不能開會，但陸委會提供李貞秀沒有登記參選資格的主張，中選會已經說他們要去討論。

他指出，如果中選會討論通過的話，也沒辦法直接註銷當選資格，因為中選會已經發布、不能收回，所以必須透過司法解決。依法就是透過「當選無效之訴」，將由公部門向法院提起當選無效之訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法