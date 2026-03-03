新黨衝立院聲援李貞秀 喊話韓國瑜嗆蛋洗卓揆

新黨到立法院上演行動劇聲援李貞秀，喊話行政院長卓榮泰面對李貞秀的質詢。（圖由新黨提供）

民眾黨中配立委李貞秀未放棄中國籍爭議延燒，李貞秀昨日又被踢爆上個月在立法院報到時所簽署的切結書上，竟在「中華民國國籍」及「雙重國籍」的欄位勾選前者，恐涉犯使公務員登載不實罪。新黨今日到立法院上演行動劇聲援李貞秀，喊話立法院長韓國瑜應挺身捍衛憲法尊嚴，也要求行政院長卓榮泰不應霸凌中配立委，面對李貞秀的質詢，否則會如影隨形蛋洗卓揆。

新黨發言人陳麗玲表示，任何法規都不能違反中華民國憲法，卓榮泰以李貞秀不具資格拒絕質詢及調閱資料，就是違反憲法賦予立委行使職權的規定，行政院長好大的官威，居然違逆民意，霸凌中配立委，跟中選會對著幹，這樣的行政院長一定要下台。

新黨副秘書長、桃園市議員參選人游智彬表示，李貞秀的身分爭議應回歸法律程序釐清，而非由行政權片面放話、操作輿論，甚至藉此弱化立法院監督權。他認為，行政院若刻意迴避質詢，就是對國會的不尊重，更是對憲政分權原則的踐踏。「若卓揆不敢面對質詢，我們就如影隨形，讓人民看見行政權如何逃避監督。」

新黨青年部副主任、中正萬華市議員參選人譚傳紹指出，立法院是民意機關，任何立委的資格爭議，都應依法審慎處理。在身分問題未依法釐清前，立法院更應展現自律與尊嚴，對重大軍購案等涉及國家財政與安全的議題保持審慎立場，避免在憲政爭議未明之際倉促表決，造成程序與正當性的雙重疑慮。

游智彬聲稱，這場行動並非單一個案的情緒聲援，而是對憲政秩序的嚴正提醒。他呼籲藍白立委要挺盟友、挺程序、挺憲法，不要讓行政權以政治操作干擾國會運作。「軍購問題固然重要，但憲政秩序更重要。李貞秀事小，憲政秩序事大。今天若可以用行政手段壓制一位立委，明天就可以壓制整個國會。」

譚傳紹認為，只要李貞秀問題一天未依法釐清，立法院就一天被行政院踩在地上磨蹭，立法權就一天被行政權無止境踐踏。國會若失去監督功能，受傷的將不只是個別立委，而是2300萬人民的民主權利。呼籲朝野立委正視問題，守住分權底線，還給國會應有的尊嚴與制度秩序。

