黃國昌出庭也發媒體採通 律師林智群諷：到底多愛鎂光燈？

黃國昌被告發涉犯偽造文書等罪，被要求出庭應訊，白營還發出媒體採通，律師林智群諷刺「這個人到底是有多愛鎂光燈啊？」政治工作者周軒也質疑，「什麼樣的人，被檢察官傳去問話時，還要特別發採訪通知先跟媒體交代一下？」（資料照）

正參選新北市長的民眾黨主席黃國昌去年6月鬧出「腳尾飯2.0」爭議，隨後被告發涉犯偽造文書等罪，在時間過去半年多後，檢方要求「黃嫌」3日出庭應訊。網紅「四叉貓」也分享，白營為此發出黃國昌將於今天上午9點「赴北檢出庭應訊」的公開行程。對此律師林智群諷刺「這個人到底是有多愛鎂光燈啊？」政治工作者周軒也質疑，「什麼樣的人，被檢察官傳去問話時，還要特別發採訪通知先跟媒體交代一下？」

去年6月16日，黃國昌在立法院質詢法務部長鄭銘謙「何為惡檢？」過程中，不顧鄭銘謙阻攔播放一段疑似檢方偵訊音檔，鄭銘謙當場正色提出抗議，黃國昌才察覺自己惹禍，辯稱只是「示範帶」。這件事讓網友馬上聯想到親民黨前台北市議員王育誠昔日造假指控內容害慘夜市攤商的「腳尾飯」事件，譏諷黃國昌此舉根本是「腳尾飯2.0」。

林智群發文諷刺黃國昌：「出個庭也要發通告給記者，要記者來採訪。這個人到底是有多愛鎂光燈啊？」

政治工作者周軒也質疑：「我收到這則採通的時候，感到相當疑惑。什麼樣的人，被檢察官傳去問話時，還要特別發採訪通知先跟媒體交代一下？」他也感嘆，「大概也只有黃國昌吧。畢竟這可能是他越來越稀少的舞台之一了」。

