藍版軍購條例設「懲罰條款」？國民黨：不會直接放入

國民黨文傳會副主委尹乃菁。（資料照）

民進黨今天表示，國民黨研議中的軍購特別條例草案將採購規模大幅縮減並設置罰則，恐違背美國「海外軍售（FMS）」制度慣例，導致台美軍事採購延宕甚至破局。

「可能附帶決議」督促國防部

國民黨文傳會副主委尹乃菁回應，相關的懲罰機制不會直接放入國民黨版軍購條例草案，可能會以附帶決議方式進行，主要目的是要督促國防部，讓軍購案履約進行；她呼籲民進黨不要造謠。

民進黨今天發布新聞稿指出，近日多家媒體曝光，國民黨研議中的軍購特別條例草案，除了把規模從8年新台幣1.25兆元大幅縮減為3500億元，還打算在法案中對契約設下「列入交貨期程」、「明訂懲罰條款（違約責任）」。

民進黨發言人吳崢表示，國民黨主席鄭麗文主導下的黨團版法案，對國防與國家安全的態度，令人越來越不安，恐因違背美國「海外軍售（FMS）」制度慣例，導致台美軍事採購面臨實質破局。

吳崢說，在FMS制度下，美國政府並不賺取差價，因此也不設定罰則。買家如果覺得金額過高，只能從減少採購量（含零附件、售後服務）著手，所有向美國採購軍備的盟邦，都遵守這套制度。若硬把罰則寫進法律，美方恐怕根本無法配合，導致輕則延宕，重則破局。

吳崢說，在野黨當然可以監督國防，也可以提出相關法案，但在法案寫入「注定出問題」的內容，一點都不負責任。當前國際社會很關注台灣的自我防衛決心，鄭麗文卻一人綁架整個國民黨，不斷扯後腿，「鄭麗文為什麼一定要擋軍購？」

