為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    藍版軍購條例設「懲罰條款」？國民黨：不會直接放入

    2026/03/02 20:59 中央社
    國民黨文傳會副主委尹乃菁。（資料照）

    國民黨文傳會副主委尹乃菁。（資料照）

    民進黨今天表示，國民黨研議中的軍購特別條例草案將採購規模大幅縮減並設置罰則，恐違背美國「海外軍售（FMS）」制度慣例，導致台美軍事採購延宕甚至破局。

    「可能附帶決議」督促國防部

    國民黨文傳會副主委尹乃菁回應，相關的懲罰機制不會直接放入國民黨版軍購條例草案，可能會以附帶決議方式進行，主要目的是要督促國防部，讓軍購案履約進行；她呼籲民進黨不要造謠。

    民進黨今天發布新聞稿指出，近日多家媒體曝光，國民黨研議中的軍購特別條例草案，除了把規模從8年新台幣1.25兆元大幅縮減為3500億元，還打算在法案中對契約設下「列入交貨期程」、「明訂懲罰條款（違約責任）」。

    民進黨發言人吳崢表示，國民黨主席鄭麗文主導下的黨團版法案，對國防與國家安全的態度，令人越來越不安，恐因違背美國「海外軍售（FMS）」制度慣例，導致台美軍事採購面臨實質破局。

    吳崢說，在FMS制度下，美國政府並不賺取差價，因此也不設定罰則。買家如果覺得金額過高，只能從減少採購量（含零附件、售後服務）著手，所有向美國採購軍備的盟邦，都遵守這套制度。若硬把罰則寫進法律，美方恐怕根本無法配合，導致輕則延宕，重則破局。

    吳崢說，在野黨當然可以監督國防，也可以提出相關法案，但在法案寫入「注定出問題」的內容，一點都不負責任。當前國際社會很關注台灣的自我防衛決心，鄭麗文卻一人綁架整個國民黨，不斷扯後腿，「鄭麗文為什麼一定要擋軍購？」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播