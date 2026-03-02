前藍委許毓仁將登美國會作證 喊話立院：國防預算不能等

前國民黨立委許毓仁。（資料照）

台灣聯外網路通訊仰賴海底電纜連接，卻頻傳遭中國船隻惡意破壞，引發各界關注。前國民黨立委、現任華府哈德遜智庫研究員許毓仁今（2）日宣布，他受邀前往美國國會「美中經濟暨安全檢討委員會」（USCC）作證，針對台灣海峽海底電纜的戰略地位與破壞風險發表證詞，並強烈呼籲台灣立法院應儘速通過國防預算，強化關鍵基礎設施的防護力。

許毓仁透過臉書發文表示，他將於美東時間3月2日出席這場由共和黨、民主黨共同聯席的聽證會。本次主題聚焦「海底基礎設施與戰略資源」，核心環繞台海海底電纜的破壞風險，以及整個印太地區海底基礎設施韌性的關鍵重要性。

他指出，全球超過95%的數據傳輸仰賴海底電纜，這不僅連結金融市場、支撐安全通訊、維繫經濟與國家安全，更是現代世界真正的「隱形命脈」。然而，這些關鍵設施卻正變得越來越脆弱。若台灣周邊的重要樞紐發生一次重大中斷，無論是蓄意破壞或灰色地帶行動，都可能對全球經濟與盟友軍事通訊造成深遠衝擊。

許毓仁透露，他將在證詞中強調四大訴求：海底電纜網路是攸關美國與盟友經濟安全與國家安全的戰略基礎設施；台灣海峽已成為潛在衝突熱點，一旦發生破壞行為，可能切斷亞洲與世界其他地區之間的關鍵連結；捍衛台灣安全，是維護這些基礎設施完整性與印太整體韌性的核心；台灣立法院必須儘速通過國防預算，強化自我防衛與關鍵基礎設施保護；美國必須與台灣、日本、菲律賓等區域盟友合作，加強海底電纜防護、分散路徑、建立安全備援與快速修復能力，避免「單點失效」（single point of failure）演變成全球性危機。

最後，他說，此刻的國際局勢，正在進入一個結構性轉折：全球秩序重組組、地緣政治衝突、科技、軍事競爭，有一條幾乎看不見、卻至關重要的戰略命脈「海底電纜」。不僅因為它關乎台灣的安全，更因為它涉及整個自由世界的連結與韌性。

許毓仁是TEDxTaipei共同創辦人，2016年以國民黨不分區立委身分進入立法院，積極推動婚姻平權、數位經濟、創新創業等進步議題。2019年台灣通過同婚法案時，他因支持行政院版專法「倒戈跑票」，隨後未列入下屆藍營不分區名單。

