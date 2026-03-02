伊朗哈米尼政權垮台 官員：中國武力攻台成本和難度增

伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）於美以聯合空襲中身亡後，有部分德黑蘭民眾聚集舉行守夜悼念活動，高舉其遺像與伊朗國旗。（法新社）

美國與以色列聯手在2月28日對伊朗發動大規模空襲行動，伊朗最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）已被炸死。據了解，二二八連假後第一天上班日，行政院長卓榮泰原訂今日上午10點出席「2026觀光節慶祝大會」行程取消，行政院改成提前召開政務會議，卓揆聽取外交部最新報告，掌握最新國際情勢。

哈米尼身亡後，伊朗對周邊中東國家展開報復攻擊，向波斯灣多國發射大量飛彈及無人機，中東局勢緊張，而美軍對伊朗的軍事行動將持續4週。

針對伊朗最高獨裁者已被美軍殲滅，熟稔國際情勢的官員受訪表示，中國、俄羅斯、伊朗、朝鮮是專制聯盟的成員，除了俄羅斯之外，美國已經處理委內瑞拉，逮捕前總統馬杜羅，伊朗的最高獨裁領袖哈米尼也被炸死。中國的石油主要來源國是委內瑞拉、伊朗和俄羅斯，中國的3桶油裡面，兩桶油被美國斷掉，對中國來講，未來在能源獲取上會出現風險，美國是從戰略上要斬斷中國的後援。

官員指出，伊朗可能出現政權改變，對國際秩序將產生衝擊影響，影響最大的還是中國。對台灣而言，只要中國不放棄武力犯台，武統的風險還是會存在。不過，中國領導人習近平要遂行對台軍事行動時，就會考慮到能源、糧食、金融及經濟外貿，都會受到西方國家的制裁。

官員分析，特別是能源部分，若伊朗石油無法提供給中國，中國要怎麼辦？所以伊朗專制政權的倒台，未來會增加中國武力攻台的成本和難度。他強調，「中國原本有3桶油，現在已經去掉兩桶了」，中國就必須考慮能源安全的問題。

