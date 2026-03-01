伊朗高層遭集體擊殺！ 胡采蘋揭川普「這時候」往往準備出手

美國總統川普。（彭博）

美國與以色列聯手空襲伊朗，導致最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）等數十名高層喪命，震撼國際。美國總統川普今（1）日發出最強硬警告，若伊朗敢報復，美軍將動用「前所未有的武力」毀滅式打擊。對此，財經網紅胡采蘋發文深入剖析川普的行事邏輯，直言他簡直是「三國演義」的好學生，更點出川普「越罵台灣，實質軍援就越多」的奇特規律。

伊朗政府今天證實，現年86歲的最高領袖哈米尼已死於美國與以色列發動的攻擊。對此，胡采蘋在臉書粉專Emmy追劇時間 發文表示，當川普一直罵台灣的時候，他批准了史上最大對台軍售，其他總統沒有賣給台灣的武器都賣了。而當川普陣仗很大，跟某某國家好幾回合談判、一直說他取得了重大成果，或者去那個國家見人家元首，還與對方稱兄道弟時，往往就是「要出事的時候」。她更形容川普精通「聲東擊西，圍魏救趙，明修棧道，暗度陳倉，火燒連環船」，簡直是三國演義的好學生。

隨後她再度發文提到，自己長期做財經新聞，採訪過很多大老闆，深刻體會到每個人都有自己面對重大問題的決策習慣，只要多觀察幾次他的思考路徑和作法，他的行為大概都是可預測的。例如川普，他是一個非常重視隱藏自己行為軌跡的人，當他想要什麼東西，他就會一刀砍向對方，恐嚇到最重力道，這樣對方就會因為害怕而屈服。

胡采蘋觀察，川普可能從一開始就沒有想要砍死對方，但是他討厭慢慢談、慢慢磨，他認為自己在這情況下是討不到便宜的，要成事就要一次擺上最重砝碼、打到對方驚慌失措，這時就會出現最好的價格。例如他說要出兵格陵蘭，其真正用意是在嚇退丹麥等歐洲國家，因為各方都會在不可置信的情緒下，做出一些傻事，像是派幾個人帶著幾隻麋鹿去巡邏，而對方的反應也的確是這樣，因為對方從來沒有想過會有這種情況出現，然後川普就很容易把事情做成，拿到最好的成交條件。

胡采蘋續指，川普最危險的時候，就是他「滿嘴好話」的時候。當他讚美對方是「偉大的國家、偉大的領袖；你太棒了、沒有更棒的；我們正在談交易，會有很好的結果」，多半是在掩飾他心中的算計，等對方被唬得一愣一愣，甚至還有點心花怒放、鬆懈時，就是川普要下手的時候。她舉例，川普在去年6月底一直顯得猶豫不決，到底會不會炸伊朗福爾多核基地，大家猜了很久，他還說「我有可能會炸，也可能不會炸」，但結果我們都知道後來美軍如入無人之境，俐落的炸掉福爾多，沒有任何空中阻力。

胡采蘋認為，川普對委內瑞拉也是，去年8月美軍一直在海上包圍，追緝灰色油輪，一方面讓委內瑞拉的原油運不出去，耗盡馬杜羅的現金；一方面也讓美軍多層次的雷達網掃清楚整個委國天空佈防，並且讓情報人員徹底摸清狀況。不管中方、俄方再怎麼笑他，但是川普也不當回事，到處打嘴砲，最後就是一個多小時解決馬杜羅。

她直言，這次美伊核談判，搞得有模有樣，拖了非常久，一大堆戰略專家都在分析美軍沒有地面部隊，可能打不了了，其實拖久了一定會有各種猜測出現，人心動搖軟化，「他就是在拖時間，讓美軍做好充分的準備，然後雷霆一擊，他的談判就是煙霧彈而已；打伊朗首選某公司，這次果然也就是這家公司的武器打進地下碉堡，執行了斬首哈米尼的任務。」

最後，胡采蘋坦言，很多人都在爭辯應該要喜歡或是討厭川普，「坦白說，我到現在已經不認為，自己有資格討論喜歡或討厭，我覺得我只有學習的份，他的嘴臉雖然難看，但是手法非常雷霆霹靂。他的功業在一百年後會有公允的論斷，當代人的愛恨太近，沒有辦法不在自己的情緒光譜中做出評價，人類是無法不在自己的情緒中生活。但是愛恨會過去，實質的結果會留下，我想我放棄討論喜歡或討厭，我只有觀察和學習的份。」

