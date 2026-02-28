積欠「中山獎學金」收到強制執行警告 國民黨：會加計孳息給付

國民黨中央黨部。（資料照）

創辦逾數10年，專供出國留學生申請的國民黨「中山獎學金」，於2016年國民黨丟掉政權後，國民黨在前主席洪秀柱任內就以黨庫遭行政院黨產會凍結，無法繼續正常撥付為由，宣布停發獎學金，不少獎學金得主只能摸摸鼻子，自認倒楣，但也有人興訟爭取權益，並於2024年獲高等法院判決國民黨敗訴，但國民黨迄今仍未履行給付責任，最近該黨「黨主席電子信箱」就收到黃姓原告來函，揚言若仍不給付欠款，就要委請法院強制執行。

黨內人士證實確有此事，並強調現任黨中央已確定要給付，除了2年前法院判決國民黨須給付黃姓原告的獎學金積欠餘額130萬並加計年息，國民黨還得再多給付2年多來因為欠款所新增的孳息，總計166萬元。

這位人士感嘆，既然2年多前法院就已經判決確定，先前黨中央理應給付對方，卻未履行法律責任，硬是拖延了2年多，導致給付金額又再變大，現任黨中央也只能幫忙「擦屁股」。

另有藍營人士表示，既然黨產早已全部被凍結，國民黨哪有能力再支付高額的「中山獎學金」？前主席朱立倫在2022年8月還大肆宣布復辦「中山獎學金」，自然會讓外界難以理解為何先前停發獎學金？黃姓原告在朱中央任內提起告訴，並獲高院判定國民黨敗訴，朱中央卻未賠付，給付問題才會拖到現任黨中央來善後。

黨內人士透露，雖然朱立倫在2022年宣布恢復「中山獎學金」，但現任黨中央傾向不再續辦，停止接受申請，但對於法院判決應該給付的錢，就該趕快履行責任，否則若再繼續拖欠下去，給付金額將因孳息繼續膨脹得更大。

據稱，黃姓原告在寄發黨主席電子信箱的聲明中還敘明立場，只要收到欠款，就會立刻退出國民黨。

