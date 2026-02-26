為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    卓榮泰財產申報 存款921萬元、債務356萬元

    2026/02/26 12:59 中央社
    監察院今天公布行政院長卓榮泰財產申報資料。（資料照）

    監察院今天公布行政院長卓榮泰財產申報資料。（資料照）

    監察院今天公布行政院長卓榮泰財產申報資料，卓榮泰與配偶持有台北市內湖區2筆土地與3筆建物，存款共新台幣921萬7578元，週轉金債務共356萬1891元。行政院秘書長張惇涵與配偶則持有新北市新店區13筆土地與2筆建物，存款共642萬1730元。

    監察院公布最新一期廉政專刊，公布總統賴清德、副總統蕭美琴、行政院長卓榮泰、行政院秘書長張惇涵與多位部會首長及配偶的財產申報。

    卓榮泰民國114年11月1日申報與配偶的財產資料，存款共921萬7578元，較113年6月申報的601萬1270元，增加320萬6308元；現金共1萬5220元，較上次申報減少5750元；週轉金債務共356萬1891元，較上次申報386萬129元，減少29萬8238元；另新增其他財產8元。

    此外，卓榮泰與妻子持有台北市內湖區2筆土地與3筆建物、1輛LEXUS汽車、股票價值7220元，並將台北市中山區4筆土地與7筆建物交付信託，這些都與上次申報相同。

    行政院秘書長張惇涵與配偶，則持有新北市新店區13筆土地與2筆建物，存款共642萬1730元，另有房屋修繕貸款250萬6261元，以及1輛VOLKSWAGEN GOLF汽車。

    行政院經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮與配偶，則持有台北市中山區3筆土地與2筆建物，存款3576萬5144元，股票94萬8770元，債券837萬2815元，基金70萬9168元，以及購買不動產的授信債務共78萬3013元，另還有1輛國瑞汽車，並將台北市與新北市4筆土地與2筆建物交付信託。（編輯：蘇志宗）1150226

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播