率新舊立委南下助選 柯文哲初六合體張啓楷拜廟

柯文哲大年初六率前任、現任立委及市議員參選人南下嘉義市，為市長參選人張啓楷站台助選，展現團結氣勢。（台灣民眾黨提供）

今年將迎直轄市、縣市長選舉，民眾黨此次春節拜年行程可謂馬不停蹄，為了就是在日後「藍白合」競爭出線，插旗地方。民眾黨創黨主席柯文哲今南下嘉義，為嘉義市長參選人張啓楷站台助選，並在前、現任立委等人支援下走春拜廟，發放發財金，展現直指年底選戰的氣勢。

柯文哲此次率前立委蔡壁如、新任立委王安祥，以及市議員參選人林昱孜、王閔正南下嘉義，為民眾黨征戰嘉義市的參選人張啓楷站台助選；許多民眾早已在廟埕等候多時，不只要跟柯文哲問候、合影，更爭先領取發財金，現場一時熱鬧喧騰。

在柯文哲一行人助攻下，張啓楷全程與鄉親寒暄互動，從街頭走進廟口，持續在人群中傾聽地方心聲，了解基層需要。

到了蘭潭清水寺，柯文哲還在平安宴上與寺廟主委熱情互動，更臨時起意高歌炒熱現場氣氛，逗樂現場鄉親，試圖以親民形象持續為張啓楷的選情加溫。

今年將迎直轄市、縣市長暨縣市議員改選，除民進黨外，民眾黨也不落人後，搶先國民黨在地方四縣市推出參選戰將，分別為宜蘭縣陳琬惠、嘉義市張啓楷，以及征戰新北市的黨主席黃國昌。

民眾黨表示，此次嘉義行不僅是新春拜年，更是團隊團結的象徵，透過中央、地方並肩同行，人氣與聲勢同步升溫，展現穩健而有力量的整體形象；強調未來將持續深耕地方、回應民意，讓團結的力量成為推動嘉義向前的重要動能。

