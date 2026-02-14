李四川胞弟「環保蟑螂」爭議 蘇巧慧：大眾支持司法徹查嚴辦

適逢情人節，民進黨立委、新北市長參選人蘇巧慧今（14）日率隊前往樹林區保安、博愛市場掃街，在本命區展現高人氣。（記者黃子暘攝）

適逢情人節，民進黨立委、新北市長參選人蘇巧慧今（14）日率隊前往樹林區保安、博愛市場掃街，席間受訪。國民黨籍對手、台北市副市長李四川胞弟爆出環保蟑螂爭議，李四川也證實並表態胞弟應對自己行為負責，如何評價此事？蘇巧慧說，屏東是她的故鄉，任何暴力勒索、影響治安的環保流氓，人人深惡痛絕，相信大家都絕不允許，也相信大眾支持徹查嚴辦，此事就交給司法偵辦，盼根絕類似惡行。

蘇巧慧率力爭連任的現任市議員廖宜琨、卓冠廷、彭一書、林銘仁與參選人高乃芸和吳昇翰、里長們前往掃街，被問到打算如何度過情人節，蘇巧慧表示，情人節就是要跟重要的人一起過，鄉親就是她重要的人，今年是年前最重要的週末，她來樹林向栽培她的鄉親拜年，這10年來她爭取許多中央經費補助樹林完成建設，其中包括捷運三鶯線將完工通車、萬大中和樹林線動工，希望鄉親在地生活越來越便利，她也會持續為新北爭取更多建設。

請繼續往下閱讀...

此外，蘇巧慧也分享，今早出門時，她跟老公的第一句話是「欸？今天好像是情人節耶」，她的老公則回應「啊，對耶，那加油！」為她打氣。

蘇巧慧辦公室補充，為了讓樹林捷運工程早日動工，蘇巧慧協調台電加速辦理中正路、大安路11座超高壓電塔、83根高壓電桿下地工程，並協調樹人體健廣場特高壓電塔同步下地，提升生活環境品質。

適逢情人節，民進黨立委、新北市長參選人蘇巧慧今（14）日率隊前往樹林區保安、博愛市場掃街，在本命區展現高人氣。（記者黃子暘攝）

蘇巧慧辦公室補充，為了讓樹林捷運工程早日動工，蘇巧慧協調台電加速辦理中正路、大安路11座超高壓電塔、83根高壓電桿下地工程。（蘇巧慧辦公室提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法