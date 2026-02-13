美37位跨黨派議員致函立法院籲通過軍購 全文內容曝光

美國37名跨黨派國會議員聯名致函立法院長韓國瑜和執政黨與在野黨主席。（圖擷自網路）

藍白聯手封殺「國防特別預算條例」1.25兆元，近日引起美國關切。今日美國37名跨黨派國會議員聯名致函立法院長韓國瑜和執政黨與在野黨主席，希望盡速通過國防特別預算，並警告中國持續加強對台的軍事壓力，目前台灣的政治僵局可能會削弱對中國的威懾力。

致力於翻譯國際重要新聞的臉書社團「割蘿蔔外電譯站 Global News For Taiwan」，今日也分享信件全文內容。

全文翻譯：

致

立法院長韓國瑜

國民黨主席鄭麗文

民眾黨主席黃國昌

民進黨立法院黨團總召柯建銘：

各位台灣的朋友，我們想要針對目前立法院正在討論的國防特別預算表達關切，因為這筆追加預算對強化台灣的防衛能力有非常重要的意義。

美國跟台灣長久以來一直維持堅實的夥伴關係，這樣的關係建立在共同的民主價值、緊密的經貿往來以及雙方共同維護印太區域和平穩定的目標之上。自從《台灣關係法》生效以來，美國始終堅定支持台灣安全與自我防衛的能力抵禦外來威脅。這項承諾已經透過多年的安全合作充分展現，包括深化軍事訓練、提升雙方軍隊共同作戰能力，以及持續對台軍售。

然而，中華人民共和國對台灣的威脅從來沒有像現在這麼嚴重。習近平正動用所有可能的手段，試圖讓台灣落入中國控制。他透過非法、脅迫和侵略性的手段，試圖削弱台灣人抵抗的意志，包括頻繁派遣軍機侵入台灣防空識別區、軍艦加強在台灣周邊海域活動，甚至破壞台灣的海底電纜。同時習近平也從來沒有放棄用武力侵略台灣的選項。事實上，中國解放軍在2024年10月與2025年4月所舉行的大規模軍演，已經清楚顯示中國正在積極準備封鎖甚至侵略台灣。

面對這樣的情勢，美國與台灣都必須採取更多行動來嚇阻中國的軍事侵略。對美國來說，我們必須處理對台軍售交貨延遲的問題，確保台灣能儘快取得必要的防衛武器。

同樣的，我們也希望台灣能更積極投入防衛工作。我們肯定台灣最近在加強防衛能力方面取得的重要進步，也非常樂見台灣所做的一切。但我們依然擔心，如果台灣國防預算的增加幅度沒有達到足夠規模，就沒辦法完整反映賴清德總統所提出的方案，可能會無法因應當前危機，也會傳達錯誤訊息，讓中國誤判台灣防衛的決心。

我們充分理解國內政府預算辯論的複雜性，立法委員們必須反映民意、確保納稅人的錢能妥善運用。然而我們也有責任確保軍方能獲得足夠的資源因應當前迫在眉睫的威脅。因此我們希望你們能支持一項強而有力且具跨年度規劃的國防特別預算案，以及每年充足的國防經費，以清楚表達出台灣自我防衛的決心。

感謝各位對台灣民主制度與長期安全的堅定支持，我們期待未來持續深化台美兩國國會及人民之間的合作交流。

美國聯邦參議員 Pete Ricketts

美國聯邦參議員 Christopher A. Coons

美國聯邦眾議員 Young Kim

美國聯邦眾議員 Ami Bera, M.D.

美國聯邦參議員 James E. Risch（外交委員會主席）

美國聯邦參議員 Jeanne Shaheen

美國聯邦參議員 Thom Tillis

美國聯邦參議員 Michael F. Bennet

美國聯邦參議員 J.D. Banks

美國聯邦參議員 Marsha Blackburn

美國聯邦參議員 Dan Sullivan

美國聯邦參議員 Andy Kim

美國聯邦參議員 Tim Kaine

美國聯邦參議員 Tammy Duckworth

美國聯邦參議員 Elissa Slotkin

美國聯邦參議員 John Cornyn

美國聯邦參議員 Tom Cotton

美國聯邦參議員 Eric Schmitt

美國聯邦眾議員 Barry Loudermilk

美國聯邦眾議員 Claudia Tenney

美國聯邦眾議員 Ted W. Lieu

美國聯邦眾議員 Jimmy Gomez

美國聯邦眾議員 Michael T. McCaul

美國聯邦眾議員 Anna Paulina Luna

美國聯邦眾議員 Addison P. McDowell

美國聯邦眾議員 Mark Alford

美國聯邦眾議員 Aumua Amata Radewagen

美國聯邦眾議員 Jim Costa

美國聯邦眾議員 Brad Sherman

美國聯邦眾議員 Charles J. "Chuck" Fleischmann

美國聯邦眾議員 James R. Walkinshaw

美國聯邦眾議員 Scott H. Peters

美國聯邦眾議員 Lloyd Doggett

美國聯邦眾議員 Raja Krishnamoorthi

美國聯邦眾議員 Thomas R. Suozzi

美國聯邦眾議員 John Rose

美國聯邦眾議員 Don Bacon

