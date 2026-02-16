中國鎖定關鍵基礎設施攻擊 木馬潛伏戰時恐全面啟動

我國關鍵基礎設施領域，包括「能源」台電、中油、電廠，「水資源」水庫、台水，「通訊傳播」中華電信、央廣發射台等。（資料照）

中國可能鎖定我國關鍵基礎設施攻擊，總統府全社會防衛韌性委員會去年以來已召開多次會議，提到強化防衛韌性。根據報告，數發部建議，為防範境外敵對勢力平時可能透過後台植入木馬或後門，於戰時全面啟動的風險，應於平時持續進行關鍵系統掃描檢測，清除潛伏之惡意程式。

我國關鍵基礎設施領域，包括「能源」台電、中油、電廠，「水資源」水庫、台水，「通訊傳播」中華電信、央廣發射台，「交通」高鐵、台鐵、機場及重要港口，「金融」中央銀行、金融機構，「緊急救援與醫院」軍醫院、醫學中心，「高科技園區」竹科、南科，「重要政府機關」總統府、行政院等。

全社會防衛韌性委員會會議報告指出，考量我國地理空間有限，如關鍵能源設施全數設立於國內，難免成為敵軍優先攻擊目標，為確保能源韌性，建議善用「國際友盟」力量建立能源儲備及運輸等合作機制，藉以分散風險。

據了解，面對無人機等非傳統安全威脅，政府已啟動關鍵基礎設施防護計畫，涵蓋能源、金融、通訊等領域關鍵設施。

此外，有鑑於海纜為我國實體與數位基礎設施的重大脆弱點，戰時極易遭敵方切斷，致使對外連線與訊號中斷，形成孤島，建議政府應整合陸、海、空及衛星資源，建立「多元傳輸路徑」的備援機制。

報告指出，平時維持最大傳輸量能，戰時若海纜中斷，仍可透過衛星或微波等替代方案達到基礎聯網能力。

對於關鍵基礎設施停擺將重創台灣，報告提及，考量戰時資安攻擊將透過水平擴散與垂直提權導致一次性癱瘓，造成重大損害，建議應全面盤點核心功能與關鍵基礎設施，依據「設施失效對社會衝擊程度」排定維運的優先順序，積極推動資料中心及關鍵系統「在地化運作」，確保即便國際網路中斷，國內設施與系統仍可維持正常營運。

另，數發部建議，為防範境外敵對勢力平時可能透過後台植入木馬或後門，於戰時全面啟動之風險，應於平時持續進行關鍵系統掃描檢測，清除潛伏之惡意程式，在緊急狀況且無法全面防堵時，則以物理阻絕斷網方式因應，直接阻斷外部連線，確保核心資料不外洩、不被控。

國安局報告則揭露，中共網軍駭攻我關鍵基礎設施，主要包括BlackTech（黑科技）、Flax Typhoon（亞麻颱風）、Mustang Panda（野馬熊貓）、APT41、UNC3886等五個駭客組織。

據分析，在能源領域，有滲透工控設伏干擾。中共網軍密集探測我國石油、電力、天然氣等公、民營能源公司的網路設備及工控系統；另企圖利用軟體更新時機，對我能源業者暗植惡意程式，目的在掌握我能源產業運作機制、物資規劃及備援部署等營運計畫。

報告強調，中共網軍會攻擊我國通訊產業網通設備漏洞，意圖潛伏通訊業者及協力廠商電腦系統，再透過「中間人」攻擊模式，從中竊取通訊數據、用戶資料，及滲透機敏與備援鏈路，進而伺機影響我國內、外通訊網路安全及韌性，須加以防堵。

