同框林右昌參拜祈福 童子瑋：恢復市民光榮感

民進黨前秘書長、前基隆市長林右昌（右二）與議長童子瑋（左二）一起到慈雲寺上香祈福。（記者盧賢秀攝）

前民進黨秘書長、前市長林右昌與議長童子瑋等人，今天一起到基隆百年廟宇慈雲寺、慶安宮參拜祈福，林右昌期許童子瑋勤走地方、傾聽民意並提出具體願景，讓基隆變更好更進步，爭取市民支持。童子瑋表示，過去市政建設的規劃都沒有持續執行，民眾可以感受到現在市政與過去有些落差，他會把過去很好的規劃加上他的政見，提出民眾有感的政見，讓基隆更進步、恢復市民光榮感。基隆市長謝國樑透過文字表示，祝前市長跟議長新年快樂。

林右昌與童子瑋今天上午分別到慈雲寺及慶安宮上香祈福，許多信眾看到兩人都熱情上前握手問候。

林右昌說，童子瑋這幾年的一個表現，不論在問政或市政的掌握理解，大家都有目共睹，他分享他當年選舉的經驗，要態度誠懇勤走基隆、傾聽基層民意，了解各個角落所有老百姓大家的心聲；其次是提出願景，不是口號、開支票騙選票的，是提出具體的主張還有落實的方法，加上實際的執行力，爭取所有市民認同。他希望大家支持童子瑋，讓基隆發展更好。

童子瑋表示，林右昌擔任市長期間，他任議員，林右昌可以說是一個師父。他在市政的努力，他擔任議員期間非常的敬佩。尤其他跟團隊每天從早到晚規劃各個區域發展，市政的進步，市民也是有目共睹。

但很可惜，林右昌卸任之後，很多的市政建設計劃都沒有辦法持續的執行，這幾年民眾可以感受市政有很多落差。包括文化中心的圖書館已第4年都還沒有完工，還有轉運站等等。

童子瑋說，市政本來就是一棒接一棒，一個城市的發展其實不能暫停，他會繼續努力，把我們過去很好的規劃及市民有感的政策繼續推行，讓基隆更進步、市民有光榮感。

林右昌與童子瑋到慈雲寺祈福，信眾很熱情。（記者盧賢秀攝）

