李貞秀囂張嗆「公文連開都沒開過」 網怒：滾回去！

民眾黨中配立委李貞秀。（資料照）

中配立委李貞秀國籍爭議持續延燒，內政部長劉世芳今天表示，內政部2月2日就雙掛號國籍法規定至她的戶籍地址，直指李貞秀是明知故犯、知法犯法；對此，臉書粉專「Mr.柯學先生」PO出李貞秀受訪時聲稱內政部公文「我連打開都沒打開過！」

劉世芳11日接受Yahoo網路節目「齊有此理」主持人王時齊專訪。談及李貞秀國籍議題，她表示，放棄國籍一定要本人辦理，她跟李貞秀沒有親戚關係，要如何幫忙放棄，「我覺得她隨便講講」；且內政部今年2月2日前就雙掛號寄送「國籍法」第20條規定到李貞秀的戶籍地址，因此李貞秀是明知故犯、知法犯法。

臉書粉專「Mr.柯學先生」PO出李貞秀受訪影片，影片中李貞秀囂張表示「我還真的接到了，然後我還在數，我說岳飛12道金牌，目前我接到2道金牌了，我真的收到2份內政部的，但我要說老實話，我打開都沒有打開過，因為你知道就是那個中華民國內政部長，他們在知法犯法，所以我就沒有回應。」

李貞秀嗆「實際上依照中華民國憲法，我不需要去做任何動作，今天中華民國113席立委，有任何一個人需要像我一樣，大家都要先去做這個放棄，證明自己沒有雙重國籍的問題嗎？今天如果內政部認為李貞秀有雙重國籍，應該是他們歡迎去舉證我有雙重國籍的時候。我再來處理。」

網友們看到貼文後紛紛留言「憑甚麼我們台灣人要忍受這種囂張的嘴臉」、「有夠囂張，欺負台灣人」、「提名她的民眾黨才是萬惡源頭」、「你不是雙重國籍是單一中國藉」、「驅逐出境，滾回去啦！」

