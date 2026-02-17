新會期擬續卡總預算！藍白同聲要政院先編足軍警預算

立法院國民黨團書記長林沛祥受訪認為，民進黨政府用違法的預算，強迫立法院背書，這才是當前總預算最大爭議之所在。（資料照）

行政院去年八月底將今年度中央政府總預算案送進立法院，遭藍白立委持續杯葛遲未能付委審查，面對年底地方大選壓力，國民黨選擇提出攸關TPASS等規模七一八億元的新興計畫動支案，做為拒審總預算的解套方案，並揚言會將該案列為開議後優先議案。

今年度中央政府總預算案送到立法院已逾五個月，原本的預算會期不但未完成審議，更連付委審查都沒辦法完成，創下憲政史首例。藍白「卡」總預算，卻又提出新興計畫動支案，建請立法院同意先行動支其中卅八項新興計劃、七一八億元預算，於上會期交付協商。

國民黨表示，總預算案之所以卡關，始作俑者就是傲慢、違法的賴清德政府。立法院早已三讀通過軍人加薪、提高警消退休金等修法，但行政院竟公然無視法律，拒絕編列相關法定預算。國民黨呼籲解鈴還須繫鈴人，行政院盡速依法編列預算，將該給人民的錢補足。

黨團書記長林沛祥表示，立法院依法三讀通過多項攸關軍公教、警消、基層公務人員權益法案，這些法律明文規定政府應負擔的給付與制度責任，行政院卻在編列年度總預算時選擇性忽視、刻意不編，形同架空國會、踐踏法治。行政院一邊不依法編足經費，另一邊卻把責任推給立法院，指控在野黨「刪預算、擋預算」，實際上卻是民進黨政府用違法的預算，強迫立法院背書，這才是當前總預算最大爭議之所在。

林沛祥說，三讀通過的法律具有最高拘束力，行政院沒有選擇性執行的空間。不編列法定支出預算，就是違法編預算，立法院不可能也不應該為此背書。賴清德總統若真心尊重憲政體制，就應要求行政院依法重編預算，而不是把政治壓力丟給立法院、丟給立法院長韓國瑜。行政院請先把預算編合法、編完整，立法院自然可以理性、快速審查。

民眾黨團總召陳清龍也附和說，行政院必須將立院三讀通過的軍警消待遇依法編列預算，只要政府承諾落實軍警消權益、將預算編足，即可付委審查。至於國民黨七一八億元的新興計畫已在上個會期逕付二讀，民眾黨團沒有阻擋，反而是民進黨有意見，是否審議要看民進黨團於新會期中如何決定。

