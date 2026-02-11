初選對手嘆突冒多人參選 楊智伃：選舉是要跟自己競爭

前國民黨發言人楊智伃（右2）參加台北市松信區黨內初選，她說，選舉永遠要跟昨天的自己比。（記者甘孟霖攝）

國民黨前發言人楊智伃日前宣布投入台北市松山信義區市議員選舉，今（11日）找來立委陳菁徽、市議員柳采葳、鍾沛君陪同前往民生社區草埔市場掃街。對於同區初選對手李明璇對手感嘆近期突然冒出多人要參選，她強調選舉要跟自己競爭、比昨天的自己更好。

身為前國民黨主席朱立倫子弟兵的楊智伃，今一身健身勁裝前往市場掃街，吸引許多民眾目光。針對黨內同區初選對手李明璇發文感嘆近期突然冒出很多人參選，她表示，從從政第一天就住在松山信義區，希望選戰大家都要跟自己競爭，看有沒有比昨天的自己更好，今天很高興姊妹們力挺，她也準備好要告訴市民自己是最優秀的人選，這才是她期待初選能展現出的面貌。

陳菁徽說，朱立倫擔任主席時期，哪裡有選戰或需要幫忙，楊智伃使命必達，全台灣的角落都看得到她，她以醫師的角度來看，楊智伃陽光運動形象，可引領運動風潮，希望電話民調，大家能支持楊智伃，支持肯做事、勇敢的年輕人。

鍾沛君指出，楊過去在黨中央的各種歷練，大家應該都不陌生，相信進入議會，一定是最佳即戰力。

柳采葳強調，從楊智伃大學畢業就認識她，覺得這個女生很不一樣，有想法、很創新，在黨內也願意衝撞既有傳統，不管是美學、設計上，一個人有創意非常重要，很期待她未來可以進入台北市議會，一起替松山信義的民眾打拚。

楊智伃（左起）找來立委陳菁徽、市議員柳采葳、鍾沛君陪同市場掃街。（楊智伃提供）

