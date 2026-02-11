鍾佳濱：民眾黨團已釋出善意 盼國民黨停止杯葛軍購條例

民進黨團幹事長鍾佳濱。（資料照）

賴清德總統今早在總統府召開記者會向國人報告8年1.25兆「國防特別預算」呼籲在野黨不分黨派都能將國防特別預算、中央政府總預算當作最優先法案。民眾黨團上午表態，同意院版軍購條例付委，與民眾黨版併案審查。民進黨團幹事長鍾佳濱今說，既然民眾黨已釋出善意，希望國民黨也能以國家利益為重，停止在程序委員會的杯葛。

民眾黨立法院黨團總召陳清龍上午表示，民眾黨自提的軍購條例已在1月30日於立法院付委，開議就可以來審民眾黨的軍購條例，但也同意院版條例可以付委，大家一起在立法院併案來監督、審查。

對此，鍾佳濱表示，欣見民眾黨放下成見，同意讓行政院版的軍購條例進入委員會；由此可知不僅國防安全，甚至包括對美合作備忘錄也都不應分黨派，透過委員會實質審查，這才是對全國人民最負責的態度。

鍾佳濱說，行政院版國防條例是國防部經過反覆戰略推演、結合國防自主與國際採購的專業規劃，歡迎各黨派提出版本，在委員會審查時，民進黨團也會堅守採購項目的專業性與機密性。

他強調，既然民眾黨已釋出善意，希望國民黨也能以國家利益為重，停止在程序委員會的杯葛。投資國防就是投資和平，讓朝野版本一併付委，讓真理越辯越明，不要再讓台灣的國防建設因政治操作而延宕。

