高金素梅被檢調搜索 陳培瑜轟：羅智強急著洗地、漂白

民進黨團書記長陳培瑜表示，到底是什麼樣的事件，都可以靜待司法調查，但羅智強急著出來帶風向說是政治迫害，如果沒有犯錯，為什麼急著出來洗地、漂白？（資料照）

無黨籍立委高金素梅今早位於陽明山住家遭檢調搜索，國民黨立委羅智強今早指控，賴清德總統正在搜索高金素梅委員，台灣的民主在賴清德手上，完全不演了。對此，民進黨團書記長陳培瑜表示，到底是什麼樣的事件，都可以靜待司法調查，但羅智強急著出來帶風向說是政治迫害，如果沒有犯錯，為什麼急著出來洗地、漂白？

陳培瑜指出，目前傳出高金素梅被搜索、約談，到底是什麼樣的事件，都可以靜待司法調查；但不知道為什麼，羅智強急著出來幫忙洗地、漂白，甚至急著想要帶輿論風向說這是政治迫害，如果沒有犯錯，為什麼急著出來洗地，如果沒有犯法，為什麼急著出來漂白？

陳培瑜續指，過去高金素梅委員確實有非常多令人感到納悶且引起爭議的言論，例如在總質詢時對著行政院長說「我們習近平主席」，請問高金素梅委員，到底是哪一黨的委員？到底又是哪一國的立法委員？到底是在為台灣人民謀福利，還是在為習近平政府說話，而這樣的委員當然會備受質疑。

陳培瑜強調，所有的調查都必須要靜待司法調查的結果，才能夠給予委員一個公道或者如果真的有犯罪的事實，也希望早日糾正她的行為。

