    輝達簽約後參選動向明朗？李四川過年行程曝光

    2026/02/10 10:28 記者何玉華／台北報導
    國民黨新北市長呼聲最高的人選、台北市副市長李四川，將在輝達的合約簽訂後，宣布動向。（資料照）

    國民黨新北市長呼聲最高的人選、台北市副市長李四川，將在輝達的合約簽訂後，宣布動向。（資料照）

    年底縣市長大選，國民黨新北市長人選尚未出爐，國民黨新北市黨部主委黃志雄之前曾表示，會在農曆年前決定人選。呼聲最高的台北市副市長李四川今（10日）也鬆口，明天（11日）如果簽訂輝達合約，他就會向外界說明決定。據了解，李四川過年依往例除了回南部家鄉，也會到板橋一些廟宇參拜，發放紅包。

    李四川今天上午出席市政會議前，被問到春節會在哪過年？他表示，往例都是會回南部家鄉，「大概會回小琉球」，玩了之後再回來台北。

    據了解，李四川每年都會在住家附近的廟宇點太歲燈、參拜，今年大年初一，他除了依例到廟裡參拜，也應邀請發放廟方紅包，接著還會到板橋著名的廟宇拜拜上香。雖然安排跟往年一樣，今年因為選舉，仍多了一點不同的氛圍。

    李四川初二將陪同為南部人的太太回娘家聚餐，初三則由他在高雄宴請自家親戚，之後才會回到台北。至於是否會有其他的跑攤行程，李四川之前受訪曾表示，因為情況還不清楚，有一些邀請沒有答應。明天與輝達簽完合約後，李四川的動向也將明朗。

    熱門推播