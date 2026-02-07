我們沒權利代人發聲！《世紀血案》惹議 張雅琳聲援林義雄家屬

由楊小黎（左起）、李千娜、寇世勳、簡嫚書、夏騰宏等人主演的電影《世紀血案》。（資料照）

1980年震撼全國的「林宅血案」被改編成電影《世紀血案》，卻傳出未徵得林義雄及家屬同意，演員李千娜一句「沒那麼嚴重」更是引爆全民怒火，李千娜今天（7日）發聲明道歉，坦承失言。對此，民進黨團副書記長張雅琳指出，恐不恐怖，從來不是你我說了算。林宅血案離我們還不遙遠，當事人也依然健在，我們沒有權利任意為他人代言這份屬於他的傷痛。

張雅琳今日於臉書發文提及指出，避免誤傷，我看完「世紀血案」主角群們的發言。她認為不止李千娜的發言有問題，包含寇世勳對於還要讀資料的不耐，都顯示幾位主角對這段「屬於他人」的傷痛漫不經心，對這段「因國家體制壓迫」的悲劇，毫無意識。這也代表社會上有這樣想法的人，還很多很多，轉型正義的議題還要很努力。

但是，這不是演員們可以推卸責任的藉口。影片、文學、音樂有其影響力，裡面架構的觀點，會影響觀眾對事件的理解。演員們說有搜尋資料、有做功課，然而這不代表可以肯定這次所謂的「重啟調查」，因為真相根本從未浮現。

也絕非自己看完資料、覺得「好像沒那麼恐怖」，就認為事情可以被重新定義。恐不恐怖，從來不是你我說了算。林宅血案離我們還不遙遠，當事人也依然健在，我們沒有權利任意為他人代言這份屬於他的傷痛。

她很喜歡韓劇《五月的青春》，用一種最貼近生活的視角敘述光州事件，讓人民共感，而男女主角得獎的致詞，更是令人動容。他們認為自己有責任好好演，傳遞那個時代的悲傷。

那樣細膩、節制，帶著使命感要說好這段歷史。她支持轉型正義的電影用各種角度去嘗試，做功課很重要，但得到家屬的同意更重要。

