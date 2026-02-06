蕭旭岑諷谷立言「比科長大一點」 張育萌嗆：那盧秀燕今天見誰？

台中市長盧秀燕、美國AIT在台協會處長谷立言今（6日）受邀出席由立法院副院長江啟臣辦公室等主辦的「中部AI機器人產業發展交流座談會」，與台灣AI機器人產業代表交流。（記者廖耀東攝）

中國國民黨副主席蕭旭岑率團前往中國參加「兩岸交論壇」。蕭旭岑今批評，美國在台協會（AIT）處長谷立言「只比科長大一點而已，搞不好連司長都不是」。對此，台灣青年世代共好協會理事長張育萌怒嗆，谷立言對台灣瞭解很深入。事實上，以他的歷練，對整個東亞都熟。這種資深外交官，被藍白說成「只比科長大」，接著酸說「蕭旭岑就是那種出個國（而且還是去中國），就得意忘形的過氣政客」。

張育萌今日於臉書發文指出，黃國昌和蕭旭岑展開聯合攻勢，嗆「谷立言是比科長大一點的官」，接著直言「笑爛，那盧秀燕和江啟臣今天早上是在見誰？」

第一點，才從中國回來的蕭旭岑，剛剛炮轟谷立言，在美國國務院體系只比科長大一點，「台灣卻被比司長小的官員要求東要求西。」前一天，黃國昌才透過《聯合報》專訪，狂批谷立言「介入台灣的內政太深了。」

第二點，這根本是聯合作戰，完全口徑一致，即要透過政治攻擊，降低AIT在台灣的公信力。1979年，美國跟中華民國斷交後，避免台美關係中斷，透過《台灣關係法》成立AIT，實質運作等同美國大使館。

張育萌反問，請問，1979年是哪一黨執政？跟美國斷交是誰害的？如果認為AIT處長「只比科長大一點」，那當時國民黨應該要很有骨氣啊，直接拒絕美國「你怎麼給我一個比司長小的官？」

第三點，最可笑的是，今天早上，盧秀燕和江啟臣，才在台中見谷立言欸，盧秀燕還特別感謝谷立言「再次造訪台中，台中與美國互動密切，代表美方對台中高科技實力的肯定。」

張育萌酸說，「如果照蕭旭岑說的，那盧秀燕幹嘛見『比司長小的官』？把他趕回去啊，不要來台中啊。」

第四點，江啟臣要選舉，巴不得貼著谷立言拍照——江啟臣還直接對媒體說，他今天問谷立言後，確認關稅協定「應該在月中可以簽訂」。

張育萌反問，請問蕭旭岑，「比科長大一點的官」，可以知道台美關稅什麼時候簽嗎？還是「月中可以簽」這麼精確的時間。台中有多少工具機，好不容易，美國願意把關稅降到15%不疊加。我就看國民黨要把美國羞辱到什麼程度——留友笑。笑盧秀燕不敢，笑江啟臣不敢。

第五點，谷立言本人，當過駐沖繩總領事、駐成都總領事、駐日公使。2018年就當 AIT 副處長，前年接下 AIT 處長。

張育萌直言，不只是實質上的「美國駐台大使」，谷立言對台灣瞭解很深入。事實上，以他的歷練，對整個東亞都熟。這種資深外交官，被藍白說成「只比科長大」——蕭旭岑就是那種出個國（而且還是去中國），就得意忘形的過氣政客。

