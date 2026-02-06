江啟臣：與AIT處長谷立言確認 台美關稅協定月中應可簽署

台中市長盧秀燕、美國AIT在台協會處長谷立言今（6日）受邀出席由立法院副院長江啟臣辦公室等單位主辦的「中部AI機器人產業發展交流座談會」，與台灣AI機器人產業代表交流。（記者廖耀東攝）

台美關稅談判底定，正待簽署協定，立法院副院長江啟臣今天表示，經詢問AIT處長谷立言確認，「應在月中可以簽訂，立院這邊應該可以盡速批准」，讓產業有穩定的基礎方向。

台美關稅談判，雙方已達成台灣對等關稅調降為15%且不疊加等協議，江啟臣今天則邀請谷立言參訪台中精機、以及參加中部AI機器人產業發展交流座談會。

江啟臣今天受訪表示，去年台灣受到關稅挑戰，談判雖然底定，但還沒簽定，早上與谷處長再度確認，應在月中可以簽定，立院這邊應該可以盡速批准，讓產業有穩定的基礎方向。

江啟臣也說，台中產業要找到下一個世代產業發展的利基，由於美國軟體發展快速，生成AI要發展到實體AI，需要軀幹，台中的強項產業包括機械、機器、零組件、光學、航太等，有助機器人發展，希望未來將台中打造AI機器人的智慧園區，在下一個世代產業，台中成為機器人產業的心臟。

