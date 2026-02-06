為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    江啟臣：與AIT處長谷立言確認 台美關稅協定月中應可簽署

    2026/02/06 12:26 記者蔡淑媛／台中報導
    台中市長盧秀燕、美國AIT在台協會處長谷立言今（6日）受邀出席由立法院副院長江啟臣辦公室等單位主辦的「中部AI機器人產業發展交流座談會」，與台灣AI機器人產業代表交流。（記者廖耀東攝）

    台中市長盧秀燕、美國AIT在台協會處長谷立言今（6日）受邀出席由立法院副院長江啟臣辦公室等單位主辦的「中部AI機器人產業發展交流座談會」，與台灣AI機器人產業代表交流。（記者廖耀東攝）

    台美關稅談判底定，正待簽署協定，立法院副院長江啟臣今天表示，經詢問AIT處長谷立言確認，「應在月中可以簽訂，立院這邊應該可以盡速批准」，讓產業有穩定的基礎方向。

    台美關稅談判，雙方已達成台灣對等關稅調降為15%且不疊加等協議，江啟臣今天則邀請谷立言參訪台中精機、以及參加中部AI機器人產業發展交流座談會。

    江啟臣今天受訪表示，去年台灣受到關稅挑戰，談判雖然底定，但還沒簽定，早上與谷處長再度確認，應在月中可以簽定，立院這邊應該可以盡速批准，讓產業有穩定的基礎方向。

    江啟臣也說，台中產業要找到下一個世代產業發展的利基，由於美國軟體發展快速，生成AI要發展到實體AI，需要軀幹，台中的強項產業包括機械、機器、零組件、光學、航太等，有助機器人發展，希望未來將台中打造AI機器人的智慧園區，在下一個世代產業，台中成為機器人產業的心臟。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播