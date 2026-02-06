為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    五項加給奏效！國軍留營率達87.2％ 顧立雄：續推「展興專案」改善偏遠營舍

    2026/02/06 07:10 記者方瑋立／台北報導
    國軍推動興安專案改善官兵服役與居住環境，圖為陸軍43砲指部拷潭營區落成情形。（資料照，記者李惠洲攝）

    國軍推動興安專案改善官兵服役與居住環境，圖為陸軍43砲指部拷潭營區落成情形。（資料照，記者李惠洲攝）

    國防部近年致力於提升官兵待遇與改善服役環境，成效數據曝光。國防部長顧立雄指出，依據敵情威脅與專業特性，去年推動的「志願役加給」等五項調整方案獲行政院核定後，人力編現比顯著回升。去年國軍留營成效達到87.2%，較前一年提升5.2%；志願役現員人數也比前一年成長3千餘人。顧立雄強調，提升官兵待遇福利與專業價值，是國防部現代化轉型的重點之一。

    顧立雄近日向媒體說明，國防部依據防衛作戰需求及勤務專業特性，去年提出包括「志願役加給」、「戰鬥部隊加給」、「網路戰加給」、「戰航管加給」、「電訊偵測加給」等五項調整方案，並於去年獲得行政院核定生效。隨著實質待遇提升，直接反映在人力數據上，去年底國軍編現比已達80%。

    除薪資待遇，改善居住品質也是留才關鍵。顧立雄表示，依照賴清德總統持續照顧官兵及眷屬的政策指示，在改善服役環境方面，國防部推動的「興安專案」去年已完成92案，今年規劃再完工3案。

    針對外離島及高山偏遠地區的官兵需求，顧立雄特別提到，國防部正持續推動嶄新的「展興專案」。該專案鎖定老舊營舍、軍醫院備勤大樓及職務宿舍，目前共辦理25案興建工程。

    顧立雄進一步列舉「展興專案」的具體內容，包括13案老舊營舍改建、3案軍醫院備勤大樓興建，以及9處職務宿舍興建工程。其中，今年已核定啟案執行的包括陸軍小徑營區等9案老舊營舍、三軍總醫院等2案軍醫院備勤大樓，以及8個職務宿舍新建工程；其餘6個案子則規劃從明年起陸續納入。

    顧立雄強調，國防部將務實地改善官兵生活環境，讓國軍弟兄姊妹在專注戰訓本務之餘，無後顧之憂。

    圖
    圖
