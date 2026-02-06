教召舊制「5至7天」走入歷史 顧立雄：今年起全面實施14天

國為國防部長顧立雄去年視導206旅教召專長訓練，了解裝備性能。（資料照，國防部提供）

攸關廣大後備軍人權益的教召制度重大革新！國防部長顧立雄證實，為了快速恢復戰力並強化後備動員效能，今年開始「全面實施14天教育召集」，原則上以後不再有「5至7天」的教育召集模式；未來教召將優先落實常備部隊的「編實動員」，貫徹「原兵歸原位」政策。

顧立雄近日與媒體餐敘時，詳細說明後備戰力改革方向，他指出，過去試行的14天新式教召與5至7天舊式教召並行模式將進行調整，今年起全面改採14天制。這項政策的核心目的，在於優先針對常備部隊進行「編實動員」，進而實施後備擴編動員。

另據了解，過往被稱為「點召」的點閱召集已未列入年度主要的常態性施訓項目中，目前剩下的「勤務召集」，今年起新制為軍事單位勤務隊調整為2天，通常需要在軍中過夜，只有部分行政機關勤務隊維持1天的召訓。

針對為何要全面延長天數並強調「原兵歸原位」，顧立雄解釋，這能讓後備軍人的專長與部隊需求達成「相容」，讓退伍官兵回到原本服役或專長相符的單位。透過長達14天的完整訓練，可以快速驗證部隊在戰時「快速恢復戰力」的效能，確保後備部隊能真正成為常備部隊的有力支撐。

除了教召制度變革，顧立雄也提到今年的演訓重點。他表示，陸軍各部隊今年開始執行「新式兵科基地訓練」，這項訓練汲取了美軍的訓測經驗與模式，將訓練流程區分為「前置訓練」、「戰術」及「戰力鑑測」等三個階段。

顧立雄強調，以往的基地訓練戰術測驗多為天4夜，現在將調整結合作戰進程，依作戰計畫實施「10天9夜」、且是「連續24小時」的對抗演練。這種高強度的訓練方式，除了驗證地面部隊的協同作戰能力外，更能磨練官兵的作戰意志與戰場抗壓性。

另配合一年期義務役的實施，顧立雄也補充，目前以1年期義務役為主編成的步兵營，因大學畢業役男要等到2027年才會大量入伍，目前入營者多為高中畢業、人數較少。因此，他也證實，今年步兵營將配合聯兵584旅進訓「三軍聯合火力實彈測考」，重點放在陣地防禦、通聯指管、火力支援協調等聯合軍兵種作戰，以強化聯合拘束打擊能力。

今年起全面實施14天教育召集，同時優先落實常備部隊「編實動員」，貫徹「原兵歸原位」政策。（資料照）

召員接受T65K2步槍專長複訓情形。（圖取自全動署後指部官網）

