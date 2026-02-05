在日台僑反對中籍人士任立委 憂損害台灣主權

在日台僑團體全台連發表聲明反對中國籍人士擔任立法委員，擔心台灣主權受損。（全台連提供）

對於民眾黨中配李貞秀就任立委，至今未放棄中國籍一事，在日台僑團體「全日本台灣連合會」今晚發布聲明表示，容許中國籍人士就任立法委員，將危及台灣的主權與安全，擔心此事將對台灣的國際地位造成極為嚴重的不良影響。全台連要求政府採取明確且具體的制度性措施，並呼籲台灣人民對於中國籍人士就任立法委員的問題，清楚表達「反對」立場，守護台灣的主權與未來。

「全台連」聲明如下：

近日，在台灣立法院中，出現持有中華人民共和國國籍的人士就任台灣立法委員。此事已嚴重動搖台灣的民主主義、主權概念，以及國家安全的根基。對此，全日本台灣連合會鄭重發表聲明，表達強烈擔憂。

第一， 在任何民主國家，讓外國籍人士擔任國家的立法機關成員，都是不可被允許的行為。台灣政府應依據「國籍法」第20條等相關規定，嚴格確認立法委員是否對台灣具有單一且排他的忠誠義務，不得容許外國籍人士就任議員。若模糊法律的解釋和運用，將會損及民主國家基本自律精神。

第二， 從在日台僑團體的角度來看，此一事件將對台灣的國際地位造成極為嚴重的不良影響。在日本社會與國際社會中，至今仍存在「台灣是中國一部分」的誤解。在此情況下，若中國籍人士以台灣國會議員的身分活動，勢必被解讀為「台灣內部也承認中國的主權」，這不僅將削弱台灣的對外關係，更可能對台灣的安全保障體制造成致命打擊。

第三， 中國長期以來透過政治、經濟層面的滲透與壓迫，試圖將台灣問題塑造成「國內問題」，所以不能將此次視為個別案例。允許中國籍人士進入台灣立法機構，正是協助中國削弱台灣國家主權與國格的行為。在攸關國家機密與安全保障的立法層級，讓對台灣不具忠誠義務的人士參與其中，等同於為破壞台灣自由與民主的勢力打開大門。

我們鄭重要求台灣政府，立即就「是否容許外國籍人士擔任立法委員」一事，採取明確且具體的制度性措施。

同時，作為台灣民主社會的一員，我們也強烈呼籲所有台灣人民，對於中國籍人士就任立法委員的問題，清楚表達「反對」立場，並以實際行動守護台灣的主權與未來。

更進一步而言，民眾黨的柯文哲日前對「現行中華民國憲法及兩岸人民關係條例」的詮釋，主張中國籍配偶並非外國人，這樣的說法，已在根本上動搖憲法所建立的國家主權概念，並對台灣的民主與安全造成實質性威脅。若任由這類論調擴散，台灣將被置於國際社會與國內輿論的混亂與風險之中，對國家安全與主權的維護毫無助益。

台灣不是中國。台灣的民主與自由，並非建立在模糊國籍與政治認同的基礎之上。

全日本台灣連合會，衷心期盼台灣作為一個具有主權的民主國家，能夠繼續以明確的國家定位，存在於國際社會之中。

