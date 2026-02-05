為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    黃國昌稱谷立言配合卓榮泰演戲 行政院說話了

    2026/02/05 14:27 記者鍾麗華／台北報導
    民眾黨主席黃國昌日前批評美國在台協會（AIT）處長谷立言配合行政院長卓榮泰演戲，對此，行政院發言人李慧芝今（5）日表示，對於政治人物這種「不專業且偏頗的指控」，政院感到非常遺憾。（行政院提供）

    民眾黨主席黃國昌日前批評美國在台協會（AIT）處長谷立言配合行政院長卓榮泰演戲，對此，行政院發言人李慧芝今（5）日表示，對於政治人物這種「不專業且偏頗的指控」，政院感到非常遺憾。（行政院提供）

    民眾黨主席黃國昌接受媒體專訪批評美國在台協會（AIT）處長谷立言「介入台灣內政太深」，並指谷立言配合行政院長卓榮泰演戲，相關言論引發討論。對此，行政院發言人李慧芝今（5）日在行政院會後記者會表示，對於政治人物這種「不專業且偏頗的指控」，政院感到非常遺憾。

    政院質疑黃「不專業且偏頗的指控」 感到非常遺憾

    被問到黃國昌日前批評谷立言介入台灣內政太深，是在配合卓榮泰「演戲」，表現得像台灣官員，詢問相關內容是否屬實？卓揆有無與谷立言串通？谷立言是否為政院側翼？

    李慧芝說，行政院有注意這類言論在中國媒體與社群擴散，台灣對於全球繁榮穩定扮演關鍵重要角色，各國外交官在台工作付出熱情與專業，稍早美國國務院也說明與AIT對台灣加強國防自主的立場一樣，因此對於政治人物採取這種「不專業且偏頗的指控」，政院感到非常遺憾。

    李慧芝強調，中國對台灣、印太地區的侵擾與威脅的強度、次數不斷增加，台灣必須與友盟國家合作提升防衛能力，另外，中國對台灣威脅包括分化台灣與友盟的關係，「因此黃前立委說法可能遭到利用，且會影響國際社會對台灣的認知，混淆國際視聽，呼籲發言應更加專業、謹慎」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    2026春節專區

    2026WBC經典賽

    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播