黃國昌稱谷立言配合卓榮泰演戲 行政院說話了

民眾黨主席黃國昌日前批評美國在台協會（AIT）處長谷立言配合行政院長卓榮泰演戲，對此，行政院發言人李慧芝今（5）日表示，對於政治人物這種「不專業且偏頗的指控」，政院感到非常遺憾。（行政院提供）

民眾黨主席黃國昌接受媒體專訪批評美國在台協會（AIT）處長谷立言「介入台灣內政太深」，並指谷立言配合行政院長卓榮泰演戲，相關言論引發討論。對此，行政院發言人李慧芝今（5）日在行政院會後記者會表示，對於政治人物這種「不專業且偏頗的指控」，政院感到非常遺憾。

政院質疑黃「不專業且偏頗的指控」 感到非常遺憾

被問到黃國昌日前批評谷立言介入台灣內政太深，是在配合卓榮泰「演戲」，表現得像台灣官員，詢問相關內容是否屬實？卓揆有無與谷立言串通？谷立言是否為政院側翼？

請繼續往下閱讀...

李慧芝說，行政院有注意這類言論在中國媒體與社群擴散，台灣對於全球繁榮穩定扮演關鍵重要角色，各國外交官在台工作付出熱情與專業，稍早美國國務院也說明與AIT對台灣加強國防自主的立場一樣，因此對於政治人物採取這種「不專業且偏頗的指控」，政院感到非常遺憾。

李慧芝強調，中國對台灣、印太地區的侵擾與威脅的強度、次數不斷增加，台灣必須與友盟國家合作提升防衛能力，另外，中國對台灣威脅包括分化台灣與友盟的關係，「因此黃前立委說法可能遭到利用，且會影響國際社會對台灣的認知，混淆國際視聽，呼籲發言應更加專業、謹慎」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法