    台南路人莫名被砍 義警分隊長李伯利：治本才能解除社會集體焦慮

    2026/02/05 10:26 記者王俊忠／台南報導
    台南市警六分局金華派出所義警分隊長李伯利（右三）到金華所慰勉制伏隨機攻擊凶嫌的有功員警。（李伯利服務處提供）

    3日晚間，台南市南區金華路、健康路口發生1件震驚社會的隨機攻擊事件，29歲男足療師涉持工作用銼刀殺傷1男1女路人，案發地距金華派出所僅有數步之遙，引發地方居民高度不安。對此，長期關注基層治安的市議員參選人李伯利表示，這類像北捷隨機攻擊案件已讓台灣社會陷入集體焦慮，並非僅限特定區域，而是結構性的危機。

    本身是基督教牧師的李伯利提出3面向解方、建議政府應從原生家庭教育、社會氛圍改善及強化緝毒防黑這3大重點著手，才能真正治標又治本。

    李伯利指出，過去南部地區常被視為純樸、安全的避風港，但隨機攻擊事件的發生，顯示惡意已不分區域。他憂心地說，年輕世代的憤怒與失控正侵蝕鄰里間的信任感，而問題的根源往往藏在「心」裡。

    如家庭支持系統崩塌：許多邊緣人士的反社會傾向，常源於原生家庭的疏離或過當管教，缺乏溫暖的成長環境，導致個體傾向以暴力解決情緒問題；其次是社會戾氣上行下效：當前網路與政壇充滿謾罵與仇恨對立，缺乏理性對話，使價值觀尚未定型的年輕人誤認攻擊是表達不滿的唯一手段。

    李伯利提出「3大解方」，政府應主動出擊、採取實質行動才能找回安心家園，1、強化親職教育：建議政府編列專款預算，結合民間組織廣設專業親職課程，提供家長在面對孩子情緒衝突時的專業諮詢後盾；2、推動良善治理：呼籲當權者停止煽動對立，改以正向競爭為百姓建立理性對話平台，消弭社會的撕裂；3、全面向毒品與幫派宣戰：毒品戕害是暴力犯罪的溫床，隨著涉毒人年齡下修，政府必須切斷毒品源頭，並嚴防幫派文化滲透校園。

    李伯利身兼金華派出所義警分隊長，也到金華所頒發慰勉金給在此次案件中迅速應變、保護市民的有功警員。他強調，在目前警員人力普遍不足的情況下，政府更應從教育與預防端著手，他呼籲大眾共同來督促政府，從心理衛生、家庭教育到緝毒防黑全面動起來，別讓悲劇一再重演，透過警、民協力共創安全生活圈。

    台南市警六分局金華派出所義警分隊長李伯利（左三）到金華所慰勉制伏隨機攻擊凶嫌的有功員警。（李伯利服務處提供）

