鄭麗文稱「我們是中國人」李貞秀護航 詹凌瑀：玩文字遊戲幫統戰搭舞台

針對國民黨主席鄭麗文日前稱「如果回歸中華民國憲法的規定，我們也是所謂的中國人」，李貞秀（見圖）也宣稱「中華民國國民不叫中國人嗎？不然要叫什麼？」（資料照）

民眾黨中配不分區立委李貞秀國籍爭議持續延燒，針對國民黨主席鄭麗文日前稱「如果回歸中華民國憲法的規定，我們也是所謂的中國人」，李貞秀也宣稱「中華民國國民不叫中國人嗎？不然要叫什麼？」對此媒體人詹凌瑀批評這是在玩文字遊戲、幫對岸的統戰邏輯搭舞台，並強調，中華民國國民就是台灣人，在國際上我們代表的是民主台灣，不是那個天天打壓我們的中國。詹凌瑀也直言「妳代表的到底是台灣民意，還是妳內心的祖國情懷？」、「台灣人的身分不需要妳來定義，更不需要被妳強行歸類為中國人」。

詹凌瑀在臉書發文批評，李貞秀被問到鄭麗文自稱中國人的爭議，竟然回嗆說中華民國國民不叫中國人不然叫什麼，還理直氣壯地幫這種言論護航。對此詹凌瑀質疑「這是在玩文字遊戲」。

詹凌瑀直言，中華民國國民就是台灣人，在國際上我們代表的是民主台灣，不是那個天天打壓我們的中國。把憲法當成政治投機的擋箭牌，刻意混淆身分認同，這不是在捍衛國家，是在幫對岸的統戰邏輯搭舞台。

詹凌瑀強調，身為政黨不分區的立委候選人，如果連台灣人的主體意識都看不見，心心念念只想著當中國人，那妳代表的到底是台灣民意，還是妳內心的祖國情懷？

詹凌瑀在文末也砲轟李貞秀，「不要拿中華民國來包裝妳的統一思想。台灣人的身分不需要妳來定義，更不需要被妳強行歸類為中國人」。

